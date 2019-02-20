توسعه ورزش محلات همدان در دستور کار قرار دارد

سعید خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ورزش محلات همدان اظهار داشت: اعضای شورای شهر همدان نگاه مثبتی به ورزش محلات و گسترش این برنامه دارند که همین موضوع باعث می‌شود در سال ۹۸ با افزایش بودجه ورزش محلات توسط شورای شهر به دنبال گسترش ورزش محلات همدان باشیم.

وی بابیان اینکه به دنبال آنیم تعداد رشته‌های ورزش محلات افزایش پیدا کند و به یک یا دو رشته منتهی نشود، گفت: باید محلات بیشتری را درگیر ورزش محلات کنیم و تمامی مناطق مختلف شهر درگیر ورزش محلات شوند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به لزوم توجه به ورزش بانوان گفت: یکی دیگر از برنامه‌ها فعال کردن ورزش بانوان محلات همدان است چراکه در سال‌های گذشته کمتر به آن پرداخته شده و اعتقاد ما این است که بانوان همدان را نیز در بحث ورزش محلات که همان ورزش شهروندی است فعال کنیم.

خوشبخت بابیان اینکه سال آینده چند رشته را در ورزش بانوان فعال خواهیم کرد به لزوم کمک تمام سلایق به ورزش محلات اشاره و بیان کرد: امسال حاشیه‌ها و نظرات مختلفی در ورزش محلات وجود داشت اما برای سال آینده می‌خواهیم کاری کنیم که همه سلایق بتوانند ورزش محلات را کمک کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین به دنبال آنیم که با انتخاب و اعلام اعضای کمیته فضایی ایجاد کنیم که برای معرفی سایر فعالیت‌ها انتخابات بین اعضای کمیته برگزار شود.

خوشبخت با اشاره به فوتبال پایه محلات نیز گفت: امسال بازخورد و استقبال خوبی از فوتبال پایه محلات داشتیم و نشان دادیم همدان در بحث فوتبال از استعدادهای بسیار خوبی برخوردار است.

وی یادآور شد: فوتبال پایه محلات برای سال ۹۸ نیز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر به کار خود ادامه خواهد داد تا بتوانیم از دل این مجموعه چند فوتبالیست به فوتبال کشور معرفی کنیم.