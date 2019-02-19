خدمت در مناطق محروم عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدی گلپایگانی در مراسم شکرانه بهرهبرداری از ۴۱ هزار شغل مستقیم که امروز توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد، اظهار داشت: اجتماع عظیم ۲۲ بهمن را به تازگی پشت سر گذاشتیم و در این شرایط حساس، با این فشارهای اقتصادی عظیمی که روی خانوادههای متوسط و زیر متوسط وجود دارد، جمعیت عظیمی از مردم در آن هوای سرد حضور پیدا کردند که این نشاندهنده ارتباط مستحکم بین مردم و رهبری است.
وی ادامه داد: تا وقتی این رابطه مستحکم بین رهبری و مردم وجود دارد، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: اخیراً در یک برنامهای پسر شاه ملعون که خودکشی کرده بود را نشان میداد. وی وصیتنامهای داشت که در آن قید کرده بود «مذهب وی زرتشتی است و هر وقت که مُرد، جنازهاش را بسوزانند و به دریا بریزند»؛ این نشان میدهد که آنها به هیچ چیزی معتقد نبودند.
حجتالاسلام گلپایگانی تصریح کرد: ارتباط بین رهبری و مردمی قوی است و این عامل ماندگاری نظام است. انشاءالله به زودی شاهد باشیم که جنایتکاران به سزای عمل خود میرسند.
وی اظهار داشت: جنایتکاران دائماً علیه نظام مقدس، مشغول توطئه هستند و سعودیها، بچه ۶ ساله را در مقابل چشم مادر خود سرمیبرند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: بنیاد برکت آنچه از دستش برمیآید برای کمک به مناطق محروم انجام میدهد و از هیچ کاری دریغ نمیکند و هدفش برای خداست.
حجتالاسلام گلپایگانی افزود: خدمت به محرومانی که در رنج هستند، کار مهم و خداپسندانهای است که انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و رسیدگی به وضعیت بیکاران در شرایط فعلی، اقدام مفیدی است که بنیاد برکت و ستاد اجرایی در استانهای محروم و نقاط دورافتاده انجام میدهند و خدمت، عبادت است.
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