به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با همکاری اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز پژوهش‌های زبان و ادب فارسی دانشگاه شیراز، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب کشور برگزار می‌شود.

در این نشست که روز شنبه ۴اسفندماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۰ در سالن شهید منتظری (واقع در چهارراه ادبیات، دانشکده‌ علوم دانشگاه شیراز، ساختمان شماره‌ ۱) برگزار می شود، خسرو قاسمیان و مدینه کرمی به‌ بازخوانی کارنامه‌ی حافظ‌پژوهی مرحوم استاد نیساری می‌پردازند.

زنده‌یاد دکتر سلیم نیساری که در ۲۲دی‌ماه سال جاری، دیده از جهان فروبست، یکی از حافظ‌پژوهان نامدار معاصر است که آثار ارزشمند وی، از مراجع اصلی و مهم در زمینه‌ی حافظ‌پژوهی به شمار می‌رود.

مرکز حافظ‌شناسی، در مهرماه سال ۱۳۸۷ به پاس تلاش‌های ستودنی شادروان نیساری در تصحیح غزل‌های حافظ و پژوهش‌های دقیق او در نسخه‌های کهن دیوان حافظ، سومین «نشان درجه یک علمی» خود را به این استاد فرزانه اهدا کرده است.

ورود برای عموم علاقه‌مندان به این نشست آزاد است.