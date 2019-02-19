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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

قرارداد ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ریتیون برای تجهیز موشکی امارات

قرارداد ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت ریتیون برای تجهیز موشکی امارات

امارات متحده عربی شرکت ریتیون را برنده قرارداد تجهیز نیروی هوایی این کشور به ارزش ۵.۷ میلیارد درهم معادل ۱.۵۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک سخنگوی ارتش امارات با اعلام این مطلب گفت: در این قرارداد، امارات بنا دارد برای تجهیز نیروی هوایی خود سیستم راه‌اندازی موشک را در دستور کار قرار دهد.

شرکت ریتیون یکی از 10 شرکت بزرگ تولیدکننده اسلحه در جهان به شمار می‌آید. این شرکت به خاطر ساخت موشک‌های پاتریوت معروف است.

این قرارداد در خلال نمایشگاه نظامی در ابوظبی امضا شده است. بر اساس این قرارداد، ریتیون، امارات را به موشک‌های پاتریوت مجهز خواهد کرد.

پاتریوت یک سیستم موشکی است که توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک و سایر موشک‌ ها را در تمامی شرایط آب و هوایی و در هر ارتفاعی دارا است.

امارات، متحد اصلی عربستان سعودی در جنگ یمن به شمار می‌آید. به دنبال حضور امارات در جنگ با یمن، فروش تسلیحات نظامی به امارات در سال‌های گذشته شرایط ویژه ای پیدا کرده است.

طی سال‌های گذشته، امارات متحده عربی خرید تسلیحات نظامی را گسترش داده و بعد از عربستان سعودی در حوزه جنوبی خلیج فارس در مقام دوم خرید اسلحه قرار گرفته است.

کد مطلب 4546611
عبدالحمید بیاتی

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