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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

روسیه توریست به مدار زمین می برد

روسیه توریست به مدار زمین می برد

روسیه تصمیم دارد کشتی های فضایی برای حمل توریست به مدار زمین بسازد. هزینه چنین پروازی ۲۵۰ هزار دلار خواهد بود و نخستین پرواز نیز طی ۵ سال آتی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «الکساندر بیگاگ» طراح ارشد فناوری های فضایی و فضانوردی NPO در مصاحبه ای با اسپوتنیک اعلام کرده روسیه مشغول ساخت یک کشتی فضایی است که بتواند  از فرودگاه های معمولی مانند یک هواپیما بلند شود و توریست ها را به مدار زمین ببرد.

به گفته او طرح ساخت کشتی فضایی توریستی از دوسال قبل آغاز شده است. این گردشگر می تواند در هر فرودگاهی مانند هواپیما فرود بیاید.  

بیگاگ دراین باره افزود: قرار است ۳ کشتی فضایی با ظرفیت ۶ مسافر و یک خلبان تولید شود. البته این فضاپیما بدون خلبان نیز هدایت می شود.

 هزینه چنین سفری برای هر مسافرحدود ۲۵۰ هزار دلار تخمین زده شده است و نخستین پرواز نیز در ۵ سال آتی انجام می شود.

کد مطلب 4546613

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