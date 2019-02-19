حرمت و آبروی مردم در هر شرایطی باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی ظهر سه شنبه در ادامه سفر خود به استان قزوین در جمع کارکنان تعزیرات حکومتی قزوین حضور یافت و در خصوص اهمیت رسیدگی دقیق به پرونده ها اظهارداشت: مردم داری، توجه به حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع برای ما بسیار مهم است و باید از آن مراقبت شود.

وی بیان کرد: در رسیدگی به پرونده ها هم دقت و هم سرعت مهم است نباید هیچکدام فدای دیگری شود.

آوایی تصریح کرد: یکی از آفات کار در دادگستری و تعزیرات حکومتی روزمرگی و عادی شدن کارهاست، این که قرار بازداشت موقت، بازرسی از محل و دادن حکم جریمه و زندان و احضاریه برای ما عادی می شود نباید به آبروی مردم بی توجه باشیم و فکر کنیم این امور مشکلی برای دیگران ایجاد نمی کند.

وزیر دادگستری یادآورشد: آبروی کسبه و اصناف یک سرمایه ارزشمند است نباید آن را به سادگی خدشه دار کنیم و هزینه سنگینی به مردم تحمیل شود.

وی افزود: وقتی قرار است پلاکارد بزنیم و یک واحد صنفی را تعطیل کنیم باید مراقب باشیم و احتیاط کنیم و بر اساس قانون رفتار کنیم تا مبادا با یک کار احساسی آبروی کسی در یک شهر ریخته نشود زیرا ما باید مدافع و پناهگاه حقوق مردم باشیم و خیلی دقت کنیم تا به سادگی آبروی افراد صدمه نبیند و داشتن تعادل در کارها اولویت دارد.

هجمه به دولت در این شرایط بی انصافی است

آوایی بیان کرد: بی احتیاطی در آبروی مردم می تواند به خود شما هم آسیب بزند اگر حرمت مردم را نگه نداریم و مراقب آبروی آنها نباشیم خودمان هم آسیب خواهیم دید و آبرویمان حفظ نخواهد شد.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: نوسانات زیادی در ارز و بازار کالاها ایجاد شد البته به دولت هم هجمه زیاد بود هرچند نمی گوییم ما اشتباه نداشتیم اما منصفانه با دولت رفتار نمی شود.

وی اضافه کرد: مگر در دولتهای گذشته تورم و نوسان قیمت ارز نداشتیم و حال که یک کشور نقض عهد کرده و توافق های بین المللی را زیر پا گذاشته چرا باید به دولت حمله کنیم.

آوایی اظهارداشت: کمی منصف باشیم، آیا فقط دولت مقصر است و کوتاهی کرده که همه مشکلات را از دولت می دانیم، در این شرایط مردم از ما انتظار همکاری دارند لذا در این روزها گشتهای مشترک ویژه در این ایام تشدید خواهد شد تا فشار بیشتری به مردم وارد نشود.

وزیر دادگستری اظهارداشت: دنبال نمایش نیستیم بلکه می خواهیم بازار کنترل شود تا مردم درآستانه عید نوروز فشار کمتری متحمل شوند و دغدغه کمتری داشته باشند.

فضای سیاسی ما را از حقوق مردم باز ندارد

وی اضافه کرد: مراقب باشید فضاهای سیاسی ما را هیجان زده نکند تا خدای ناکرده ظلمی کنیم و مثلا انباری که احتکاری نیست تحت تاثیر جو رسانه ای آن را در بوق و کرنا کنیم و آمار بدهیم که چند انبار احتمار کشف کرده ایم اما پشت صحنه ظلمی به کسی شود که کالایش را در انبار نگهداری می کرده است.

آوایی اظهارداشت: این که در فضای مجازی و رسانه ها توقع ایجاد کرده اند چند تا انبار را غیر واقعی انبار احتکار معرفی کنیم در واقع خراب کردن آخرت خود است و تقدیر و تجلیل دنیایی را به وجدان و آخرت خود نفروشیم و بر اساس وجدان و اخلاق و دین کار کنید و از آبروی افراد حفاظت کنید.

وی یادآورشد: مراقب آبروی افراد در دادن احکام تعزیرات حکومتی باشید زیرا بزرگترین سرمایه انسانها آبروی انهاست و در صدور حکم با دقت عمل کنید.

آوایی عملکرد استان قزوین را بسیار مطلوب دانست و اظهارداشت: حفظ این جایگاه مهمتر از کسب آن است و این که در حد مطلوبی توانسته اید به برنامه ها عمل کنید جای قدردانی دارد.