منابع شیعه شناسی باید ترجمه و به دنیا عرضه شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام دکتر محمد حسن زمانی با اشاره به اینکه طی چند قرن گذشته خاورشناسان در مورد اسلام شناسی و شیعه شناسی فعالیتهای بسیاری داشته اند، گفت: کتابهای فراوانی برای اثبات قطع ارتباط قرآن با وحی از سوی غربیها تألیف شده که متأسفانه برای بررسی و نقد آنها هنوز این کتابها به زبان عربی و فارسی ترجمه نشده و ما هنوز نمیدانیم غربیها علیه ما چه نوشتهاند.
وی افزود: آخرین گام غربیها علیه تشیع انتشار دایرة المعارف بزرگ قرآن در 6 جلد و هزاران مقاله قرآنی و توزیع آنها در جهان است.
زمانی یادآور شد: آنها همچنین در بخش فلسفه، عرفان اسلامی، ائمه اطهار، تاریخ اسلام و آنقدر کتاب نوشته اند که گاهی کتابهای آنها مفصل تر از کتابهای دانشگاهی امروز ما است .
دکتر زمانی با بیان اینکه دریچه دانشگاههای ما هنوز به روی نقد آثار مستشرقان باز نشده است، تدریس 2 واحد درسی عمومی آشنایی با مطالعات خاورشناسان در تمام رشتههای علوم اسلامی و انسانی حوزه و دانشگاه، توجه به رشتهها و گرایشهای تخصصی با عناوین اسلام شناسی و شیعه شناسی، شروع تألیف مجلات تخصصی، نقد آثار مستشرقان در علوم مختلف را ضروری دانست و گفت: مراکز علمی، پژوهشی حوزه و دانشگاه باید با گردآوری تمام دائرة المعارفهای بزرگ و مقالات جاهلانهای که از سوی غربیها به رشته تحریر در میآید و بررسی آنها، نقدهایی به عنوان هدیه به همان مراکز انتشار آثار غربیها ارسال کنند.
وی گفت: حوزهها و مراکز علمی و پژوهشی باید کمر به همت ببندند تا کتابهای معتبر در خصوص شیعه و اسلام شناسی را به زبان های مختلف دنیا ترجمه کنند.
دکتر زمانی برگزاری آموزشهای کوتاه مدت برای رایزنان ایران، سفرا و نمایندگان فرهنگی مبلغان را با هدف تصمیم اندیشه غربیها نسبت به تشیع مهم و ضروری دانست و افزود: این افراد در مواجهه با پژوهشگران غربی باید حداقل سخنی برای گفتن داشته باشند.
نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت دیروز سه شنبه 8 اسفند طی همایش "تشیع و خاورشناسان" در قم گفت: کتابهای معتبر شیعه شناسی و اسلام شناسی باید به زبانهای مختلف دنیا ترجمه و عرضه شوند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام دکتر محمد حسن زمانی با اشاره به اینکه طی چند قرن گذشته خاورشناسان در مورد اسلام شناسی و شیعه شناسی فعالیتهای بسیاری داشته اند، گفت: کتابهای فراوانی برای اثبات قطع ارتباط قرآن با وحی از سوی غربیها تألیف شده که متأسفانه برای بررسی و نقد آنها هنوز این کتابها به زبان عربی و فارسی ترجمه نشده و ما هنوز نمیدانیم غربیها علیه ما چه نوشتهاند.
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