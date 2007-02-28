رقابت 2 هزار و 750 دانشجو در آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی / برگزاری آزمون در 17 اسفند

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که وارد ترم پنجم می شوند باید در این آزمون شرکت کنند و پس از قبولی در این آزمون می توانند مرحله دیگری از آموزش خود را آغاز کنند.

وی تعداد دانشجویان واجد شرایط شرکت کننده در این آزمون را 2 هزار و 750 نفر ذکر کرد و گفت: 330 نفر دانشجوی دندانپزشکی، 120 نفر دانشجوی داروسازی و 2 هزار و 300 نفر نیز دانشجوی پزشکی هستند که واجد شرایط شرکت در این آزمون هستند.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در خصوص سئوالات این آزمون خاطرنشان کرد: سئوالات آزمون جامع علوم پایه با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی تهیه می شود و پس از آن به دبیرخانه ارسال شده و هیئت های بورد هر رشته سئوالات آزمون را از میان آن انتخاب می کنند.

وی یاد آور شد: آزمون 9 صبح روز پنجشنبه 17 اسفند ماه جاری به صورت غیر متمرکز در همه دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود و طی 10 روز پس از آزمون تلاش می شود نتایج آزمون به اطلاع دانشگاه ها برسد.

کشاورز اظهار داشت: دانشجویان پس از برگزاری آزمون 4 روز برای ارسال اعتراضات خود به آزمون جامع علوم پایه فرصت خواهند داشت.