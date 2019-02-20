  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۳۸

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد

خلق رمانی بزرگسال با مضمون عرفان، توسط مهرداد موسویان

خلق رمانی بزرگسال با مضمون عرفان، توسط مهرداد موسویان

سیدمهرداد موسویان، داستان‌نویسی که بیشتر با خلق آثاری برای نوجوانان شناخته می‌شود، رمان بزرگسال «چهار پَر» را که مضمونی عرفانی دارد، زیر چاپ برده است.

سیدمهرداد موسویان، داستان‌نویس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره کتابی که به تازگی منتشر خواهد کرد، گفت: این کتاب را نشر معارف با عنوان «چهار پر» منتشر خواهد و الان زیر چاپ است و به احتمال زیاد در نمایشگاه کتاب سال آینده در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: این رمان مضمونی عرفانی دارد و من تحت تاثیر کتاب فیه و ما فیه مولانه یا کتابهای دیگری از جمله سفینه الصادقین این رمان را به نگارش درآوردم.

این نویسنده با بیان اینکه مولوی داستانی قرآنی را شرح داده که در آن چهار پرنده کشته و تکه تکه می‌شوند و الی آخر. در این داستان ما با این پرندگان به ئعنوان نماد چهار رذیله اخلاقی «حرص»، «تکبر»، «شهوت» و «غضب» مواجه می‌شویم و این داستان به نقد این ویژگی‌ها می‌پردازد. روح این داستان به نوعی در رمان «چهار پر» وجود دارد.

موسویان اظهار کرد: در این داستان با افردای همراه می‌شویم که در یک روستای دچار خشکسالی، دنبال چاره هستند و تلاش می‌کنند مشکلات روستا رو حل کنند.

به گفته این نویسنده، رمان «چهار پر» حدود 300 صفحه دارد و تصورم این است که توسط نشر معارف برای نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه در دسترس مخاطبان قرار بگیرد.

کد مطلب 4546732
علیرضا جباری دارستانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سید میثم موسویان AE ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام و تشکر از خبرگزاری مهر و زحمات جناب دارستانی بابت این خبر و محبت های گذشته. اسم بنده میثمه قبلا با مهرداد چند تا کار چاپ کردم و اما حالا مدت هاست با اسم خودم کار میکنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها