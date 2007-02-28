فرصت جدیدی برای تخلیه هیجانات روحی جوانان مهیا کنیم

دکتر علیرضا عراقیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پدران و مادران و مسئولانی که درگیر مباحث جوانان و نوجوان هستند می بایست این را در نظر بگیرند که وقتی از نوجوان و جوان می خواهند کار غلطی را انجام ندهد ، باید کار درست و صحیح را به او پیشنهاد کرد.

وی تصریح کرد: همواره بزرگ ترها باید بدانند که نوجوانی و جوانی سن هیجانی شدن است و یکی از مهمترین دلایلی که اغلب این افراد به سمت و سوی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و خطرات آن می روند همانا تخلیه هیجانی است.

این متخصص تعلیم و تربیت اظهار داشت: اگرچه همه ساله در آستانه چهارشنبه آخر سال حضور در مراسم چهارشنبه سوری و استفاده از وسایل غیر استاندارد آتش زا و محترقه از سوی والدین و مسئولان نفی می شود اما آیا کانال های صحیح برای تخلیه هیجانات نوجوانان و جوانان به آنها معرفی می شود و یا فضایی جایگزین برای تفریحات سالم فرزندان در نظر گرفته شده است.

به اعتقاد عراقیه ، باید پذیرفت که فرزندان در این سنین پذیرای نصیحت و یا سرزنش بزرگ ترهای خود نیستند ضمن اینکه تاثیرپذیری از همسالان خود از مهم ترین ویژگی های سنی افراد در سنین نوجوانی و جوانی است. بنابراین به والدین توصیه می شود با تبادل نظر با فرزندان خود برای فراهم کردن فضایی شاد و سالم آنها را از انجام رفتارهای پرخطر و آسیب زا به ویژه در مراسم هایی چون چهارشنبه سوری بر حذر بدارند.

وی همچنین توصیه کرد: والدین همواره نسبت به اماکن مسئله سازی که احیانا فرزندان آنها به آنجا رفت و آمد دارند، آگاهی داشته و این مکان ها را در اسرع وقت به نیروی انتظامی معرفی کنند که خدای ناکرده همین فضاها برای خانواده آنها و سایر خانواده ها مشکل آفرین نباشد.

این متخصص علوم رفتاری در پایان یادآور شد: اگر به رفتار کودکان یک تا 2 ساله دقت کرده باشید متوجه می شوید که وقتی وسیله خطرناکی را با زور از دست او می گیرید کودک شروع به گریه کردن می کند، اما وقتی پس از گرفتن وسیله خطرساز، یک اسباب بازی بدون خطر را به او بدهید گریه او قطع می شود و دیگر خطری او را تهدید نمی کند باید توجه داشت که هر آنچه که برای جوانان و نوجوانان نیز خطرساز است اگر می خواهید حذف شود باید راه یا وسیله جایگزین مناسب را به او معرفی کرده و برای او فراهم کنید.