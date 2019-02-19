محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر آبادان با دمای هوای ۲۱ درجه و شهر دهدز با دمای صفر درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۲۰ و هشت درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر و همراه با وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

سبزه زاری در پایان در خصوص بارندگی های شبانه روز اخیر خوزستان نیز گفت: طی بارش ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در شهر حسینیه ۰.۵ میلیمتر گزارش شده است.