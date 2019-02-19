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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

پیش‌بینی هوای صاف برای خوزستان

پیش‌بینی هوای صاف برای خوزستان

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر و همراه با وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر آبادان با دمای هوای ۲۱ درجه و شهر دهدز  با دمای صفر  درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۲۰  و هشت درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: آسمان استان تا ۲۴ ساعت  آینده صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر و همراه با  وزش باد قابل ملاحظه پیش  بینی می شود.

سبزه زاری در پایان در خصوص بارندگی های شبانه روز اخیر خوزستان نیز گفت: طی بارش ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش در شهر حسینیه  ۰.۵ میلیمتر گزارش شده است.

کد مطلب 4546778

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