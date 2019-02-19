شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف در چهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی با عبور موجی از فراز استان طی سه روز آینده، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: همچنین برای امروز بعدازظهر بارش پراکنده برف در منطقه کوهرنگ وارتفاعات غرب استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۰ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: روند کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری تداوم دارد.