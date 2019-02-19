عبور از پیچ تاریخی نیازمند شناخت ترفندهای دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری ظهر سه شنبه در پنجمین یادواره شهدا با محوریت مادران و همسران شهدا در بابل اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا تلنگری برای یادآوری مرگ تدریجی نیست بلکه زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و بهانه ای برای انتخاب مسیر درست است.

وی افزود: ویژگی شهدا با مردم عادی متفاوت وآنچه که باعث تفاوت شهدا با مردم عادی شده خمیرمایه این افراد بوده است و هیچ گاه بانیتی چون کلاهبرداری،تظاهر وریا نمی توان به چنین درجه رفیع شهادت نائل شد زیرا خداوند بهترین گلها را برمی چیند و شهدا گلهای رنگارنگ جهان هستی و از ادارک مادی افراد خارج هستند.

رئیس بسیج رسانه کشور بیان کرد: از جمله ویژگی های شاخص شهدای حکومت اسلامی را می توان در فرق بین مولفه های حکومت اسلامی با مولفه های شیطانی جستجو کرد و ویژگی هایی چون تجاوز، همجنس گرایی و ارزشهای مادی که قابل مقایسه با ارزشهای معنوی نیست را می توان از جمله شاخص های بارز شهدای این دوحکومت دانست.

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تصریح کرد: قشر انقلابی ما نباید فقط به خاطرات شهدا بسنده کنند بلکه باالگوسازی وعمل به آن مانند شهدا ماندگاری را برای جهان هستی به ارمغان آوردند.

وی اظهار داشت: شناخت شهدا نسبت به معرفت الهی با دل مسیر است و برای رسیدن به این بصیرت باید با بصیرت وروش بینی جهان هستی را شناخت.

بصیری در پایان سخنانش اظهار داشت: با توجه به مشکلات وارده بر جامعه امروز برای عبور از پیچ تاریخی پیش رو یعنی گذراز جنگ اقتصادی باید با شناخت ترفندهای دشمن از مسیر عبور کرد.