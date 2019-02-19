  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور:

عبور از پیچ تاریخی نیازمند شناخت ترفندهای دشمن است

عبور از پیچ تاریخی نیازمند شناخت ترفندهای دشمن است

بابل - رئیس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: برای عبور از پیچ تاریخی و مشکلات کنونی جامعه باید ترفندهای دشمن را شناخت و بصیرت داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری ظهر سه شنبه در پنجمین  یادواره شهدا با محوریت مادران و همسران شهدا در بابل اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا تلنگری برای یادآوری مرگ تدریجی نیست بلکه زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و بهانه ای برای انتخاب مسیر درست است.

وی افزود: ویژگی شهدا با مردم عادی متفاوت وآنچه که باعث تفاوت شهدا با مردم عادی شده خمیرمایه این افراد بوده است و هیچ گاه بانیتی چون کلاهبرداری،تظاهر وریا نمی توان به چنین درجه رفیع شهادت نائل شد  زیرا خداوند بهترین گلها را برمی چیند و شهدا گلهای رنگارنگ جهان هستی و از ادارک مادی افراد خارج هستند.

رئیس بسیج رسانه کشور بیان کرد: از جمله ویژگی های شاخص شهدای حکومت اسلامی را می توان در فرق بین  مولفه های حکومت اسلامی با مولفه های شیطانی جستجو کرد و ویژگی هایی چون تجاوز، همجنس گرایی و ارزشهای مادی که قابل مقایسه با ارزشهای معنوی نیست را می توان از جمله شاخص های بارز شهدای این دوحکومت دانست.

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تصریح کرد: قشر انقلابی ما نباید فقط به خاطرات شهدا بسنده کنند بلکه باالگوسازی وعمل به آن مانند  شهدا ماندگاری را برای جهان هستی به ارمغان آوردند.

وی اظهار داشت: شناخت شهدا نسبت به معرفت الهی با دل مسیر است و برای رسیدن به این بصیرت باید با بصیرت وروش بینی جهان هستی  را شناخت.

بصیری در پایان سخنانش اظهار داشت: با توجه به مشکلات وارده بر جامعه امروز  برای عبور از پیچ تاریخی پیش رو یعنی گذراز جنگ اقتصادی باید با شناخت ترفندهای دشمن از مسیر عبور کرد.

کد مطلب 4546830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها