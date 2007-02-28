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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۹

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد:

شرکت 3 هزار دانشجوی پزشکی در آزمون پیش کارورزی / اخذ میانگین کل 14 شرط شرکت در آزمون پیش کارورزی

شرکت 3 هزار دانشجوی پزشکی در آزمون پیش کارورزی / اخذ میانگین کل 14 شرط شرکت در آزمون پیش کارورزی

سی و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی با حضور 3 هزار دانشجوی پزشکی واجد شرایط 17 اسفند ماه به صورت غیر متمرکز در تمامی دانشکده های پزشکی سراسر کشور برگزار می شود.

کی قباد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از آزمون پیش کارورزی امسال همزمان با آزمون جامع علوم پایه برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: مراحل طراحی علمی سئوالات آزمون پیش کارورزی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مراحل اجرایی آزمون توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت انجام می گیرد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به تغییراتی که در سی و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی انجام گرفته است، گفت: در این دوره از آزمون اخذ میانگین کل 14 در مرحله سوم جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی الزامی بوده و جزو شرایط شرکت در آزمون است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نمرات تعدادی از دروس و بخش هایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع اعلام نشده باشد، دانشجو می تواند به صورت مشروط در آزمون شرکت کند.

طاهرنژاد اضافه کرد: اگر پس از اعلام نمره، دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد و علی رغم قبولی معدل وی به حد نصاب نرسیده باشد نتیجه آزمون دانشجو کان لم یکن تلقی می شود.

وی گفت: در صورت وقوع این مسئله برای دانشجو، آزمون پیش کارورزی جزو دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و کسب معدل لازم، دانشجو اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی بصورت مشروط هم نخواهد داشت.

کد مطلب 454684

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