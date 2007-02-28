شرکت 3 هزار دانشجوی پزشکی در آزمون پیش کارورزی / اخذ میانگین کل 14 شرط شرکت در آزمون پیش کارورزی

کی قباد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از آزمون پیش کارورزی امسال همزمان با آزمون جامع علوم پایه برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: مراحل طراحی علمی سئوالات آزمون پیش کارورزی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مراحل اجرایی آزمون توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت انجام می گیرد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به تغییراتی که در سی و نهمین دوره آزمون پیش کارورزی انجام گرفته است، گفت: در این دوره از آزمون اخذ میانگین کل 14 در مرحله سوم جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی الزامی بوده و جزو شرایط شرکت در آزمون است.

وی خاطرنشان کرد: اگر نمرات تعدادی از دروس و بخش هایی که دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شرکت کرده است در زمان معرفی به آزمون جامع اعلام نشده باشد، دانشجو می تواند به صورت مشروط در آزمون شرکت کند.

طاهرنژاد اضافه کرد: اگر پس از اعلام نمره، دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد و علی رغم قبولی معدل وی به حد نصاب نرسیده باشد نتیجه آزمون دانشجو کان لم یکن تلقی می شود.

وی گفت: در صورت وقوع این مسئله برای دانشجو، آزمون پیش کارورزی جزو دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و کسب معدل لازم، دانشجو اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی بصورت مشروط هم نخواهد داشت.