تیم واترپلو ایران در جام فینا شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با شرکت تیم های ملی 12 کشور از ایران ، کره جنوبی ، عربستان، کویت، شیلی، کمبیا، اروگوئه ، ترینیداد و توباگو، کینا، مراکش، تونس و الجزایر در کویت برگزارمی شود.

این رقابتها از این پس هر دو سال یکبار با هدف توسعه ورزش واترپلو در کشورهایی که واترپلوی آنها در شرایط پیشرفت قرار دارد با هزینه فینا برپا خواهد شد و در هر دوره فدراسیون جهانی شنا از کشورهای جدیدی برای حضور در این مسابقات دعوت به عمل خواهد آورد. نخستین دوره کاپ واترپلو فینا از 12 لغایت 18 اردیبهشت ماه 86 به میزبانی کشور کویت انجام می شود.

کلاس داوری درجه یک شنا از امروز آغاز می شود

یک دوره کلاس داوری درجه یک شنا از بعدازظهر امروز آغاز می شود. در این دوره کلاس چهار روزه که در سالن آمفی تئاتر دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزش برگزار می شود 30 داور درجه 2 شنا شرکت دارند. تدریس کلاس داوری فوق الذکر را محمد علی سادات منصوری داور بین المللی و مجرب شنا بر عهده خواهد داشت.

مسابقات واترپلو قهرمان جوانان کشور از جمعه در آزادی

رقابتهای واترپلو قهرمانی جوانان زیر 18 سال کشور از جمعه 11 اسفند ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی شروع می شود. برای حضور در این رقابتها که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت تاکنون 15 تیم اعلام آمادگی کرده اند.