به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حاج سید علیخانی پیش از ظهر سه‌شنبه در کمیسیون ایمنی راه‌ها بیان داشت: طرح نوروزی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان از تاریخ ۲۵ اسفند تا پایان ۲۰ فروردین خواهد یافت.

وی ادامه داد: طی این مدت بالغ بر ۱۰ هزار کیلومتر تحت پوشش طرح یاد شده قرار خواهد گرفت که ۵۵ اکیپ با ۴۸۰ راهدارخانه استان مستقر هستند و آمادگی برای انجام راهداری نوروزی خواهند داشت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری ۹۲ میلیون تردد ثبت شده که این آمار در سال گذشته ۸۶ میلیون تردد بوده که مجموعا ۶.۹ درصد افزایش تردد ثبت شده است.

وی به تحلیل تصادفات فوتی و جرحی در 9 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: ۲۷۱ فوتی در 9 ماهه ابتدای سال ۹۷ داشتیم که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۳۲۶ فوتی بوده و ۱۷ درصد کاهش را شاهد هستیم.

سیدعلیخانی تصریح کرد: در تصادفات یک که منجر به جرح شده در 9 ماهه نخست سال ۹۶ تعداد ۱۴۹ فقره جرحی ثبت شده که این آمار در مدت مشابه سال جاری ۷ درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: رشد تردد در 9 ماهه ابتدای سال جاری ۶.۹ درصد بوده که این آمار در ترددهای بین استانی ( کشوری ) ۸.۲ درصد است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان افزود: درصد فراوانی وسایط نقلیه در تصادفات را سواری با ۵۷ درصد به خود اختصاص داده همچنین از مهمترین عوامل وقوع تصادفات عدم توجه به جلو با ۴۷ درصد به خود اختصاص داده است.

سیدعلی‌خانی گفت: تصادفات به دلیل اینکه جاده‌های کرمان وسیع و طولانی و سرعت خودروها بالاست رخ می دهد.

وی اظهار داشت: ما ۱۷ مجتمع رفاهی راه‌اندازی کردیم که در کشور در این زمینه رتبه خوبی را کسب کردیم همچنین در جاده‌ها نیروهای راهداری را مستقر کردیم اما مشکل اینجاست ک ما برق نداریم و چراغ‌های سولاریوم که نصب شده متاسفانه به سرقت رفته‌اند.

سیدعلیخانی با اشاره به ایجاد استراحتگاه‌های موقت بین راه‌ها ابراز داشت: بیشترین تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهداد اتفاق می‌افتد که سال گذشته سیاه چادرهایی برپا کردیم تا رانندگان بتوانند در آن‌جا استراحت کنند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های این اداره کل بالغ بر ۳۶۰ دستگاه به صورت آماده باش برای احتمال وقوع بحران اعم از سیل، برف و زلزله دارند