به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم که با استفاده از دوربین HD انجام می شود از 17 بهمن در شهرستان دماوند آغاز شده و تاکنون نیمی از این مرحله به اتمام رسیده است. سکانس های باقیمانده فیلم هم تا نیمه اسفندماه تصویربرداری خواهد شد.
"فلوت" با متنی از گیلانی به تصویر درآمده و بر اساس یک داستان واقعی شکل گرفته است. داستان فیلم زندگی مردی را بیان می کند که می تواند به راحتی با حیوانات ارتباط برقرار کند و به نوعی با آنها حرف بزند.
رضا شمیرانی، امیر فهیم نژاد، حامد سروری و مینا بابایی بازیگران اصلی فیلم هستند. همچنین مهدی قدیانی مدیر تصویربرداری، سارنگ فرزام فر صدابردار، کیمیا مدیری طراح چهره پردازی، پویان شاهرخی مجری طرح و رضا فهیم نژاد تهیه کنندگی "فلوت" را بر عهده دارند.
فیلم سینمایی "فلوت" به کارگردانی بهنام گیلانی با موضوع ارتباط انسان و حیوانات با طبیعت اطراف در مرحله تصویربرداری است.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم که با استفاده از دوربین HD انجام می شود از 17 بهمن در شهرستان دماوند آغاز شده و تاکنون نیمی از این مرحله به اتمام رسیده است. سکانس های باقیمانده فیلم هم تا نیمه اسفندماه تصویربرداری خواهد شد.
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