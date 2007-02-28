به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم که با استفاده از دوربین HD انجام می شود از 17 بهمن در شهرستان دماوند آغاز شده و تاکنون نیمی از این مرحله به اتمام رسیده است. سکانس های باقیمانده فیلم هم تا نیمه اسفندماه تصویربرداری خواهد شد.



"فلوت" با متنی از گیلانی به تصویر درآمده و بر اساس یک داستان واقعی شکل گرفته است. داستان فیلم زندگی مردی را بیان می کند که می تواند به راحتی با حیوانات ارتباط برقرار کند و به نوعی با آنها حرف بزند.



رضا شمیرانی، امیر فهیم نژاد، حامد سروری و مینا بابایی بازیگران اصلی فیلم هستند. همچنین مهدی قدیانی مدیر تصویربرداری، سارنگ فرزام فر صدابردار، کیمیا مدیری طراح چهره پردازی، پویان شاهرخی مجری طرح و رضا فهیم نژاد تهیه کنندگی "فلوت" را بر عهده دارند.