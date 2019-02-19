به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد استان یزد در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان کمیته امداد و بسیج سازندگی استان یزد اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در زمینه انجام فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی،‌ ورزشی، اجتماعی و پژوهشی منعقد می شود.

محسن علیزاده عنوان کرد: بسیج سازندگی در طول دوره‌های مختلف خدمات ارزنده‌ای به مناطق محروم ارائه داده که این خدمات می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز تعمیم پیدا کند.

وی، یکی از حوزه‌هایی که بسیج سازندگی می تواند بسیار مؤثر عمل کند و کمکی ارزنده برای کمیته امداد باشد، حوزه ساخت مسکن محرومان است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد امیدواریم بتوانیم از توانمندی‌های علمی و تخصصی و تجربی گروه های جهادی در عرصه های مختلف از جمله فرهنگی، ساخت و ساز، ورزشی و ... به نحو مطلوبی در راستای توانمندسازی نیازمندان و محرومان استفاده کنیم.

علیزاده ادامه داد: در این تفاهم‌نامه که در ۹ ماده تنظیم شده است، موضوع مشارکتهای مردمی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همه تلاش دو دستگاه، ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان به ویژه ساکنان مناطق محروم است.

رئیس بسیج سازندگی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از ماموریت های بسیج سازندگی، رسیدگی به مناطق محروم است و در این مسیر از هیچ تلاشی برای رسیدگی به این قشر و همکاری با کمیته امداد دریغ نخواهد شد.