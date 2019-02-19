تعداد دوربین های ثبت تخلفات در جاده های کرمان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راهها بیان داشت: عمده حوادث اتفاق افتاده در واژگونی خودرو دو عامل خستگی و سرعت بالاست که در صورت استراحت بین راهی رانندگان این اتفاق به حداقل می‌رسد.

وی افزود: پیشنهاد می کنم به فرمانداران و شهرداران ابلاغ شود تا استراحتگاه‌هایی در مسیر جاده ها قرار دهند که در آن پذیرایی به صورت رایگان انجام گیرد.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: در راستای کنترل تصادفات عمدتاً اقدامات کنترلی و برخورد با تخلفات صورت گرفته که در این راستا موفقیت‌های خوبی در پیشگیری از تصادفات کسب کردیم علی‌رغم اینکه نیروی انسانی، تجهیزات و ... هیچ تغییری نکرده است.

وی تصریح کرد: بر طبق آمار برای پیشگیری از حوادث رانندگی در سال جاری، برخورد با تخلف سرعت غیر مجاز ۱۵ درصد، انحراف به چپ ۵۱ درصد، استفاده از تلفن همراه ۲۵ درصد، حرکات مارپیچ ۸ درصد، توقیف گواهینامه‌های رانندگان پرخطر ۲۷ درصد، توقیف خودروهایی که تخلف کردند ۱۲ درصد، سبقت غیرمجاز ۱۴ درصد افزایش داشته است.

نجفی به وضعیت دوربین اشاره کرد و افزود: ما در تعداد دوربین ثبت تخلفات دچار مشکل جدی هستیم معتقدم اگر بتوانیم سرعت ها را کنترل کنیم حتما می‌توانیم تصادفات را کاهش دهیم لذا قبل از شروع طرح نوروزی خواهش دارم تعدادی دوربین به ما واگذار شود.