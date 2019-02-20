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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۹

معاون پژوهشی دانشگاه خبرداد:

قراردادهای دانشگاه تربیت مدرس با ۸ وزارتخانه کشور

قراردادهای دانشگاه تربیت مدرس با ۸ وزارتخانه کشور

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: این دانشگاه در قالب قراردادهای پژوهشی با حدود ۸ وزارتخانه کشور ارتباط پژوهشی و تحقیقاتی دارد.

یعقوب فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشگاه با دستگاه ها و نهادهای مختلفی در قالب قراردادهای پژوهشی ارتباط دارد که از جمله آنها می توان به سازمان محیط زیست، وزراتخانه های نیرو، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت و کشور اشاره کرد.

وی افزود: دانشگاه تربیت مدرس برنامه دارد برای ارتباط بیشتر با جامعه و صنعت حیطه فعالیت های مراکز تحقیقاتی خود را بازنگری کند.

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: میزان قراردادهای این دانشگاه در سال ۹۳ حدود ۱۲۲ عنوان با ۱۲ میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۴ به ۱۰۴ عنوان قرارداد با ارزش ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

فتح اللهی گفت: در سال ۹۵ تعداد قراردادهای صنعتی این دانشگاه ۱۲۴ عنوان با حدود ۱۲ میلیارد، در سال ۹۶ این دانشگاه ۸۹ عنوان قرارداد با ۳۷ میلیارد و در سال ۹۷ نیز دانشگاه ۱۶۲ عنوان قرارداد با ارزش ۲۲ میلیارد تومان منعقد کرده است.

وی تاکید کرد: در دانشگاه تیمی برای توسعه ارتباط با صنعت و جامعه تدوین شده که در این تیم نمایندگان دانشکده های مختلف حضور دارند.

کد مطلب 4546980

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