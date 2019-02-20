محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پاسداران انقلاب مسائل جغرافیایی و قومیتی را مد نظر قرار نمیدهند،گفت: همه دیدیم که پاسداران شهید سیستان و بلوچستان از اصفهان به این شهر رفته بودند و این مسئله حاکی از آن است که برای آنان دید قومی و قبیله ای وجود ندارد و دفاع از ایران و کشورهای مردم منطقه را وظیفه شرعی خود می دانند.

سپاه در تامین امنیت کشور نگاه کلان دارد

وی با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران در تامین امنیت کشور نگاه کلان دارند و فقط به امنیت مردم نگاه می کنند، افزود: فارغ از اینکه این نیروهای خدوم کشور حافظ مرزهای ایران هستند، علاوه بر مرزبانی در نقاط محروم و دورافتاده کشور اقدامات عمرانی، جهادی و سازندگی می کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: سپاه پاسداران همواره ثابت کرده که خدمت به مردم در اولویت اصلی آنان قرار دارد و اگر حل مشکلات معیشتی و گرانی ها را هم برعهده آنان می گذاشتند، قطعا با نظارت های خود در مشکلات پیش آمده در بخش اقتصادی فائق می آمدند.

ابطحی تاکید کرد: دشمنان انقلاب باید بدانند که کور خوانده اند و با اقدامات تروریستی خود نه تنها به اهدافشان نمی رسند بلکه مردم ما بیشتر پای آرمان‌های اسلام و انقلاب می مانند چرا که مردم حساب ناکارآمدی برخی از مسئولان را به اصل نظام نسبت نمی دهند و به خوبی می دانند که دست هایی پشت پرده است که مردم را عاصی کنند تا آنان رو در روی نظام قرار گیرند اما ملت ما هوشیارند و از نظام خود همواره حمایت می کنند.

نباید بودجه دفاعی در سال ۹۸ کاهش یابد

وی تاکید کرد: لازم است مجلس بودجه دفاعی لازم را در سال آینده تصویب کند چرا که نیروهای مسلح ما مشکلات عدیده ای دارند به گونه ای که در مرزها آنان برای تامین آب شرب باید چند کیلومتر گالن های ۲۰ لیتری آب را به مقرشان ببرند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه نباید بودجه دفاعی در سال ۹۸ کاهش یابد، خاطرنشان کرد: امنیت مقوله مهمی است که همه باید به آن توجه کنیم و نباید با کاهش بودجه دفاعی به دست خودمان بنیه دفاعی کشور را تضعیف کنیم.