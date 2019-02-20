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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

شرکت به‌پرداخت ملت؛ حامی استعدادهای ایرانی

شرکت به‌پرداخت ملت؛ حامی استعدادهای ایرانی

برنامه تلویزیونی «عصر جدید» از روز شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ از شبکه سه سیما در حال پخش است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مسابقه استعدادیابی که با حمایت مالی شرکت به‌پرداخت ملت تولید شده است، در روزهای شنبه و یکشنبه بعد از خبر ساعت ۲۲ شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شرکت به‌پرداخت ملت که در سال ۲۰۱۸ رتبه نخست ایران و خاورمیانه و نیز رتبه ۱۶ جهان را در میان ۱۵۰ شرکت برتر بین‌المللی به دست آورده است، در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی و به منظور کشف و معرفی استعدادهای هنری و ورزشی جوانان ایرانی، به‌عنوان حامی مالی در تولید مسابقه عصر جدید مشارکت کرده است.

این برنامه تلویزیونی با اجرای احسان علیخانی تولید شده و رقابتی نفس‌گیر بین شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف هنری، ورزشی و سرگرمی برگزار کرده است.

امین حیایی، رؤیا نونهالی، آریا عظیم‌نژاد و سیدبشیر حسینی، داوران این مسابقه جذاب هستند و برترین استعدادهای ویژه را انتخاب خواهند کرد.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 4547034

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