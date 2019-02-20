به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مسابقه استعدادیابی که با حمایت مالی شرکت بهپرداخت ملت تولید شده است، در روزهای شنبه و یکشنبه بعد از خبر ساعت ۲۲ شبکه سه سیما پخش میشود.
شرکت بهپرداخت ملت که در سال ۲۰۱۸ رتبه نخست ایران و خاورمیانه و نیز رتبه ۱۶ جهان را در میان ۱۵۰ شرکت برتر بینالمللی به دست آورده است، در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی و به منظور کشف و معرفی استعدادهای هنری و ورزشی جوانان ایرانی، بهعنوان حامی مالی در تولید مسابقه عصر جدید مشارکت کرده است.
این برنامه تلویزیونی با اجرای احسان علیخانی تولید شده و رقابتی نفسگیر بین شرکتکنندگان در رشتههای مختلف هنری، ورزشی و سرگرمی برگزار کرده است.
امین حیایی، رؤیا نونهالی، آریا عظیمنژاد و سیدبشیر حسینی، داوران این مسابقه جذاب هستند و برترین استعدادهای ویژه را انتخاب خواهند کرد.
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