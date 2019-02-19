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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

سفیر عراق در روسیه:

بغداد درحال حاضر با مسکو برای خرید اس۴۰۰ مذاکره‌ای نکرده است

بغداد درحال حاضر با مسکو برای خرید اس۴۰۰ مذاکره‌ای نکرده است

سفیر عراق در روسیه در گفتگوئی اعلام کرد: بغداد درحال حاضر با مسکو برای خرید اس۴۰۰ مذاکره‌ای نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حیدر هادی» (Haidar Hadi) سفیر عراق در روسیه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: مذاکراتی درباره ارسال سامانه موشکی اس- ۴۰۰ از روسیه به بغداد به انجام نرسیده است.

سفیر عراق در روسیه در این خصوص گفت: در این باره رایزنی انجام نشده است. در سال گذشته میلادی مطرح شد که عراق در حال مذاکره برای دریافت سیستم اس-۴۰۰ است؛ اما این مساله درحال حاضر صحت ندارد. البته در آینده نمی‌ دانم چه اتفاقی روی می دهد.

وی در ادامه افزود: ما روابط نظامی خوبی با روسیه داریم. اگر در آینده دولت عراق خواهان واردات چنین سامانه ای باشد، دراین خصوص با روسیه مذاکره خواهد کرد.

کد مطلب 4547055

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