به گزارش خبرگزاری مهر، «حیدر هادی» (Haidar Hadi) سفیر عراق در روسیه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: مذاکراتی درباره ارسال سامانه موشکی اس- ۴۰۰ از روسیه به بغداد به انجام نرسیده است.

سفیر عراق در روسیه در این خصوص گفت: در این باره رایزنی انجام نشده است. در سال گذشته میلادی مطرح شد که عراق در حال مذاکره برای دریافت سیستم اس-۴۰۰ است؛ اما این مساله درحال حاضر صحت ندارد. البته در آینده نمی‌ دانم چه اتفاقی روی می دهد.

وی در ادامه افزود: ما روابط نظامی خوبی با روسیه داریم. اگر در آینده دولت عراق خواهان واردات چنین سامانه ای باشد، دراین خصوص با روسیه مذاکره خواهد کرد.