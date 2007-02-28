کار توسعه میادین فروزان و اسفندیار عملا متوقف شده است

مدیر پروژه طرح توسعه میادین فروزان و اسفندیار در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی درگفتگو با مهر گفت: کار توسعه این پروژه درحال حاضر عملا متوقف شده و پیشرفتی ندارد.

بهروز صدیق در این باره افزود: طرح توسعه میادین فروزان و اسفندیار به منظور رساندن تولید از 40 به 65 هزار بشکه، از دو سال پیش تاکنون درمرحله انجام امور مهندسی باقی مانده و از دلایل این امر نیز تغییر شرح کار پروژه توسط شرکت پترو ایران است.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر شرکت پتروایران عنوان کرده که اعتبارات مورد نیاز برای انجام این پروژه به اتمام رسیده وبرای ادامه این پروژه بایداز شورای اقتصاد مصوبه اختصاص اعتبارات لازم را دریافت کند.

خبرنگار مهر می‌نویسد: با توجه به این که توسعه میادین مشترک نفت و گاز از مهمترین اولویت های وزارت نفت محسوب می شود و هرگونه در تاخیر در اجرای این پروژه ها باعث می شود کشور همسایه از این میدان چند برابر برداشت کند درنتیجه اجرای هرچه زودتر پروژه طرح توسعه میدان فروزان به منظور رساندن تولید آن از 40 به 65 هزار بشکه و به تولید رساندن اسفندیارکه تاکنون یک بشکه نفت نیز از آن برداشت نشده، بسیار ضروری است.

وی درپاسخ به سئوال مهر مبنی براین که آیا تغییر شرح کار توسعه این میدان درجهت افزایش 40 درصدی تولید است ، گفت : تغییر در شرح کار و نحوه انجام کار توسط پتروایران همانند افزایش ظرفیت 40 درصدی و تغییر مسیر خط لوله صادراتی از دیگر عوامل تاخیر در اجرای این پروژه محسوب می شود اما در هرحال این پروژه پس از دوسال که از شروع آن می گذرد، در مرحله مهندسی باقی مانده است .

به گزارش مهر ، تغییر مسیر خط لوله صادراتی از جنوب شرقی به شمال غربی ازعواملی است که موجب تغییر در شرح کار پروژه شده است، زیرا با این تغییر باید دوباره مسیر یابی‌ها برای خط لوله صورت گیرد و عملیات مکانیک خاک توسط پیمانکار انچام شود.