رشد بیش از ۱۵ درصدی ورزشکاران سازمان یافته در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاوه باشتی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران جمعیت ورزشکاران سازمان یافته استان فارس را از ابتدای سال جاری تا ۲۰ بهمن ماه تعداد ۱۹۲۱۱۷ (یکصد و نود و دو هزار و یکصد و هفده نفر) عنوان کرد و افزود: با رشد ۷۴/۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، قطعا تا پایان سال جاری این ارقام تغییر خواهد داشت و تعداد ورزشکاران بیشتری به آن افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیئت پزشکی ورزشی استان با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه ورزش با تمام توان به سمت جلو رو به حرکت است، گفت: با برگزاری بیش از ۳۶۰ ساعت آموزش در قالب ۳۲ دوره و کارگاه آموزشی توانستیم ۱۱۵۰ شرکت کننده در این دوره ها را با آموزش های لازم آشنا و همچنین تجربیات و دانش روز را به آنان انتقال دهیم.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس در ادامه به بررسی تعداد ۱۰۱۰ پرونده درمانی ورزشکاران آسیب دیده در این مدت زمان اشاره کرد و گفت: ۹۰۰ نفر معاینه و بیش از ۲۰۰ مورد مشاوره تغذیه و روانشناسی ورزشی و استعدادیابی از جمله خدماتی بود که در این مدت زمان ارائه گردیده است.

باشتی در بخش دیگری به پوشش پزشکی گسترده در استان اشاره کرد و افزود: با وجود مسابقات بسیار در استان در سطح ملی و بین المللی و با برگزاری المپیاد بزرگ دانشجویی کشور در تابستان گذشته در شیراز و مسابقات جهانی رزم سواره در شیراز جمعا تا کنون بیست و شش هزارو چهل و سه ساعت (۲۶۰۴۳) پوشش پزشکی مسابقات با رشد ۸/۵۱ درصدی را تجربه کردیم که با توجه به افزایش قیمت در کالاهای مصرفی سال جاری و هزینه کرد بیشتر هیات در آن، این موضوع را به خوبی مدیریت و سپری کردیم و نگذاشتیم سطح کیفیت مسابقات از لحاظ پوشش پزشکی دچار مشکل شود و حتی سطح آن را با امکانات بیشتر افزایش هم دادیم.

وی در ادامه به فعالیت ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های استان در هیئت پزشکی ورزشی فارس اشاره کرد و افزود: با بازرسی بیش از ۵۰۰ ورزشگاه و باشگاه به صورت اولیه و ۵۰ باشگاه به صورت ثانویه توانستیم کنترل مناسبی داشته باشیم که با مشاهده و پیگیری، تعداد ۲۰ باشگاه به دلیل استفاده از مکمل های ورزشی غیرمجاز در سطح استان پلمپ گردید.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی فارس درپایان به فعالیت های فرهنگی مجموعه هم نیز اشاره کرد و بیان کرد: معتقدیم فرهنگ از جمله مباحثی هست که باید به خوبی به آن پرداخته شود تا آن مجموعه بتواند تاثیر خود را در حوزه مربوطه داشته باشد از این رو در بسیاری از مراسمات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی که وجود هیات پزشکی ورزشی می توانست مثمرثمر واقع شود و تاثیری در روند روبه رشد جامعه ورزش و جوانان داشته باشد، با وجود اجرای برنامه های لازم در هیات، اضافه برآن با تعامل با اداره کل ورزش و جوانان فارس، اداره ورزش و جوانان شیراز و هیات های ورزشی و با برقرای ارتباط گسترده و همکاری و مشارکت توانستیم برنامه های پرباری را به مرحله اجرا برسانیم.