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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۱

دهقان در گفتگو با مهر:

دادگاه فریدون نباید غیرعلنی باشد/ پشت پرده مفاسد اقتصادی شفاف شود

دادگاه فریدون نباید غیرعلنی باشد/ پشت پرده مفاسد اقتصادی شفاف شود

نائب رئیس فراکسیون ولایی مجلس از برگزاری غیرعلنی دادگاه فریدون انتقاد کرد و گفت: اینکه مسئولان دولتی به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شوند افکار عمومی را قانع نمی‌کند.

خبرگزاری مهر- گروه سیاسی- زهرا رحیمی فرد: محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از برگزاری غیرعلنی جلسه دادگاه فریدون برادر رئیس جمهور گفت: چندی قبل تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تقاضا کردند که دادگاه بررسی مفاسد اقتصادی فریدون، برادر رئیس جمهور و برادر آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به صورت علنی برگزار شود. آقای اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز از این پیشنهاد استقبال و تشکر کرد.

نماینده چناران و طرقبه گفت: نامه ۱۴ بندی که از سوی آقای آملی لاریجانی به مقام معظم رهبری نیز ارسال شد و دستوری که ایشان از رهبری انقلاب گرفتند دال بر علنی بودن محاکمه مفاسد اقتصادی بود.

وی تاکید کرد: اینکه افراد غیردولتی علنی محاکمه شوند اما مسئولان دولتی به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شوند افکار عمومی را قانع نمی‌کند.

وی گفت: از قاضی پرونده تقاضا داریم افراد وابسته به دولت نیز با حضور خبرنگاران و در جلسه علنی محاکمه شوند تا مردم متوجه پشت صحنه مفاسد اقتصادی آقای فریدون شوند. مردم باید متوجه شوند مفاسد آقای فریدون به چه کسانی مربوط است.

کد مطلب 4547065

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
      0 0
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      انتظار ما مردم، دادگاه علنی تمام مجرمان است

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