احداث مدرسه برای دانش آموزان محروم در نقطه صفر مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ غفار جباری گفت: مهندسین بسیجی استان آذربایجان غربی با وجود دور افتاده بودن و محرومیت بیش از حد نقاط صفر مرزی و با ایثار و تلاش خود توانستند در مدت 75 روز این دو مدرسه را راه اندازی کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی صعب العبور بودن منطقه، دور بودن مدارس از جاده آسفالته، مشکل انتقال مصالح به نقاط کوهستانی و نبود آب و انتقال آن از سه کیلومتری محل احداث با تانکر از دیگر مشکلات اجرایی این طرح ذکر کرد.

جباری هدف از احداث این دو مدرسه را محرومیت زدایی و ارتقای سطح آموزش دانش آموزان بی بضاعت عنوان کرد و گفت: این مدارس با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال احداث شدند.

وی از برگزاری کلاس های زیست یاران بسیجی نیز خبر داد و گفت: در این کلاس های آموزشی که در شهرستانهای سردشت ، ارومیه ، شاهین دژ ، بوکان ، سلماس و اشنویه برگزار شد تعداد 1300 از بسیجیان تحت آموزش سمائل زیست محیطی و منابع طبیعی قرار گرفتند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: کلاس های آموزشی توسط 30 کمک مربی آموزش محیط زیست با اعتباری بالغ بر 20 میلیون ریال با هدف اشاعه فرهنگ محیط زیست وجلوگیری از تخریب این چرخه طبیعی به پایانی رسیدند.

جباری برگزاری اردوهای هجرت بسیج سازندگی را گامی موثر برای رسیدن به توسعه و سازندگی کشور دانست و گفت: به کارگیری نیروهای جوان در عرصه فعالیت های سازندگی و عمرانی کشور علاوه بر اشتغالزایی و محرومیت زدایی، صرفه اقتصادی دارد.

وی ارتقای سطح مسئولیت پذیری جوانان، ترویج روحیه جهاد و همدلی در میان بسیجیان تقویت فعالیت های گروهی و دسته جمعی را از دیگر اهداف اردوهای هجرت بسیج سازندگی آذربایجان غربی ذکر کرد.