شورای شهر و شهرداری اهر پیش قراول چالش پاسخگویی شوند

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – مرتضی خضوعی*: عملکرد شهرداری اهر مملو از ایراد و اشکال است اما اینکه یک عضو شورا بجای پاسخگویی در قبال مشکلات و ایرادات در جایگاه شاکی بنشیند، خود ایراد بزرگ‌تر است.

وقتی بودجه شهرداری تحقق نمی‌یابد یعنی آن بودجه واقعی نبوده و براساس اطلاعات دقیق نوشته نشده و کسانی که آن را تصویب کرده اند از تدوین کنندگان بیشتر مقصر هستند و همچنین کسانی که باید برای تحقق و اجرای این برنامه نظارت می‌کرده‌اند همسان با مجریان در عدم تحقق آن مقصرند. چه کسانی بودجه شهرداری را تصویب کرده و باید بر حسن اجرای آن نظارت می‌کرده‌اند؟!

برخی از تحرکات و اظهارنظرهای اعضای شورای شهر نشان می‌دهد که ساز اختلافات جدید کوک شده و عده‌ای از درون و عده‌ای از بیرون شورا نقشه‌هایی برای تغییرات در سر دارند.

هر حرکت و هر تغییری اگر بدون برنامه و هدف‌گذاری مشخص و بدون ترسیم مسیر قابل سنجش باشد در واقع حرکتی کور به سان اغلب حرکت‌های یک دهه گذشته خواهد بود که نمی‌توان به آن امیدوار بود.

اعضای شورا قبل از پاسخگویی به پرسش‌های روشن افکار عمومی نمی‌توانند در جایگاه منتقد نشسته و قیافه حق به جانب به خود بگیرند. اگر حسن نیتی در این‌گونه موارد هست ابتدا باید درخصوص هرآنچه که در دو سال گذشته رخ داده به مردم گزارش داده شود، نقاط ضعف و قوت و دستاوردها با عدد و رقم ارائه شده، سپس با طرح و پیشنهادات مشخص برای آینده برنامه و راهکار ارائه شود.

سال ۹۷ رو به پایان است و به نظر می‌رسد بهترین زمان برای ارائه گزارش عملکرد یکساله از سوی مسئولین محلی به مردم باشد. اعضای شورای شهر به‌عنوان منتخبین مستقیم مردم و شهردار بعنوان منتخب غیرمستقیم مردم می‌توانند پیش قراول پاسخگویی در پایان سال باشند.

اعضای شورا از هر دو گروه منتقد و حامی شهردار و همچنین شخص شهردار می‌توانند جداگانه یا بصورت دست جمعی با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی پاسخگوی سوالات خبرنگاران بوده و سپس به طرح انتقادات و راهکارها و برنامه‌های خود بپردازند.

شهردار می‌تواند با عدد و رقم و مستندات و با ارائه گزارش دقیق و با بیان حقایق از عملکرد خود و شهرداری دفاع کرده و به پرسش‌ها و انتقادات پاسخ دهد.

در سوی دیگر اعضای شورای شهر نیز به همین منوال با ارائه مستندات و آمار از عملکرد خود دفاع کرده و به پرسش‌ها و انتقادت پاسخ داده و در سوی دیگر اگر انتقادی از عملکرد شهرداری دارند در مقابل خبرنگاران و با شفافیت تمام مطالب خود را بیان کنند.

شفافیت‌ بهترین ابزار برای کسانی است که به خود و عملکرد خود ایمان دارند.

*فعال رسانه ای