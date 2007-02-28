نبرد دایی و دنیزلی در دیداری سرنوشت ساز/ استراحت بی فایده برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از امروز با برگزاری دیدار بین تیمهای اصفهانی سپاهان و ذوب آهن آغاز می شود. یک دربی اصفهانی بدون کربکندی که این روزها به علت بیماری دور از تیمش است. آخرین بازی سپاهان قبل از شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تاثیری مستقیم بر روحیه یاران لوکا بوناچیچ دارد و این مربی کروات با علم به این مسئله امروز به فولاد شهر می رود.

این هفته دو دربی تهرانی نیز برگزار می شود. تیمهای پاس و راه آهن هم محلی های اکباتانی در ورزشگاه دستگردی به دیدار هم می روند. میثاقیان برای فرار از سقوط به لیگ دسته اول چاره ای جز غلبه بر پاس ندارد، پاسی که خود محتاج سه امتیاز بازیهای پیش روست.

واما آخرین و حساس ترین بازی هفته ، رویارویی پرسپولیس با ساپیاست. پرسپولیس در بدترین شرایط به دیدار سایپا می رود. قطعا این دیدار و جذابیت هایش باعث خواهد شد تماشاگران بسیاری در یک روز تعطیل راهی ورزشگاه آزادی تهران شوند.

سایپا هر چند خیالش از صدرنشینی راحت است و فاصله زیادی با پرسپولیس دارد اما به خاطر فاصله گرفتن از تیم دوم یعنی استقلال ناچار است این دیدار را با پیروزی به پایان برساند.



از سوی دیگر پرسپولیس نیز که هفته گذشته برابر پیکان تن به شکست داد و امیدش برای قهرمانی کاهش یافت در این دیدار باید به پیروزی برسد تا هم باخت هفته گذشته را به فراموشی بسپارد و هم از فشار انتقادات بکاهد. شکست در این دیدار برابر دنیزلی و حتی انصاریفرد می تواند عواقب ناخوشایندی در پیش داشته باشد.

تیم فوتبال استقلال نیز که قرار بود در این هفته میزبان ملوان باشد به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید روز 20 اسفندماه به مصاف ملوان برود که با توجه به حذف این تیم از لیگ قهرمانان هنوز مشخص نیست دیدار این دو تیم از هفته بیست و یکم در همان روز 20 اسفند برگزار می شود یا اینکه فدراسیون فوتبال تاریخ این دیدار را تغییر خواهد داد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

چهارشنبه 9/12/85

* ذوب‌آهن اصفهان - فولادمبارکه سپاهان ساعت 14 ورزشگاه ذوب‌آهن فولادشهر



جمعه 11/12/85

* فجرشهید سپاسی شیراز - فولاد خوزستان ساعت 14:45 ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان تهران - ابومسلم خراسان ساعت 14:45 ورزشگاه ایران‌خودرو تهران

* مس کرمان - صباباطری تهران ساعت 14:45 ورزشگاه سلیمی ‌کیا کرمان

* پاس تهران - راه‌آهن تهران ساعت 14 ورزشگاه دستگردی تهران

* استقلال اهواز- برق‌شیراز ساعت 14 ورزشگاه تختی اهواز

* سایپا تهران - پرسپولیس تهران ساعت 16 ورزشگاه آزادی تهران