۲ بوکسور آذربایجان شرقی به تیم ملی جوانان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی جوانان ایران با برگزاری مسابقات انتخابی، نفرات برتر هر وزن را به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت کرد.

پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان در ۲ روز و حضور ۶۳ بوکسور جوان از سراسر کشور در رقابت‌ های انتخابی، ۱۸ بوکسور از سوی کادرفنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

براین اساس، امید رشید به عنوان سرمربی و جاسم دلاوری و مسعود شیبانی به عنوان مربیان تیم ملی، امین مجنونی و علی حیدرزاده از استان آذربایجان شرقی را به این اردو فرا خواندند.

محمدرضا اردشیری از بوشهر، علی آبروان از گلستان، پوریا عبدالمالکی تهران، رامین بابالو کردستان، امیرحسین دولتی گیلان، محمدحسین احسانی تهران، امیررضا شکاری مازندران، فرهاد مرادی اردبیل، اشکان سلیم و رضا کریمی از توابع تهران، امیرمهدی کرمی و امیرحسین کرمی کرمانشاه، دانیال ظهیری گیلان، ساسان حسینی کردستان،محمدرضا بهرامی چهارمحال و بختیاری و امیرحسین طالشی مازندران دیگر دعوت شدگان به تیم ملی جوانان هستند.

گفتنی است، اولین اردوی تیم ملی جوانان از ۳ تا ۲۳ اسفندماه جاری در کمپ تیم‌ های ملی بوکس مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می شود.