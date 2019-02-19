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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۳۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی:

۱۴ کیلوگرم تریاک در تبریز کشف و ضبط شد

۱۴ کیلوگرم تریاک در تبریز کشف و ضبط شد

تبریز- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت: ۱۴ کیلو و ۱۲۳ گرم مواد مخدر از نوع تریاک توسط نیروهای این پلیس در تبریز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم دهقانی افزود: این مواد از ساک دستی در یک اتوبوس مسافربری کشف شد و ۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به مراجع قانونی تحویل داده‌ شدند.

وی همچنین اعلام کرد: در ۹ ماهه سال ‌جاری بیش از ۲.۷ تن انواع موادمخدر در استان کشف‌ شده است.

سرهنگ دهقانی ادمه داد: بیشتر کشفیات مربوط به گروه موادمخدر سنتی از نوع تریاک به میزان ۱.۵ تن بوده که نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش دارد.

وی گفت: در این مدت ۱۸ باند تهیه و توزیع موادمخدر در استان شناسایی، دستگیر و منهدم شده است که در این خصوص ۱۰۶ نفر قاچاقچی اصلی و حمل و نگهداری‌کننده دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی افزود: در ۹ ماهه امسال، ۴ هزار و ۱۵۰ نفر خرده فروش شناسایی و دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده قضایی به مراجع قانونی تحویل داده‌ شدند.

کد مطلب 4547189

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