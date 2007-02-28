کشف اماکن اسلامی باستانی در نزدیکی مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عباس زکور به عنوان رهبر شاخه جنوبی جنبش اسلامی داخل خط سبز رژیم صهیونیستی طی بیانیه ای گفت: ما دو نمازخانه در شمال یک پل چوبی یافته ایم که به این باب منتهی می شود، یکی از این دو نمازخانه دربرگیرنده دو لامپ نفتی بود که برای روشنایی از آن استفاده می شد.

زکور به همراهی یکی از نمایندگان جامعه الاقصی وارد مکانهای حفاری شد و تصاویری را تهیه کرد که در آن دیواری نزدیک به دو نمازخانه را نشان می دهد که ممکن است نشانه ای از وجود مسجدی باشد که بعدها تخریب شده است.

در این بیانیه آمده است: ما محرابی سالم و کامل پیدا کردیم که طرف شرق دو نمازخانه قرار دارد.

این نماینده عرب پارلمان اسرائیل تلاشهای مقامات ه منظور پنهان کردن این محراب و پوشاندن آن را مورد انتقاد قرار داد.

این بیانیه از یافتن محلی خبرداده است که به قبرهای اسلامی شباهت دارند و دور آن سنگ چیده شده است.

بولدوزرهای اسرائیلی از روز 6 فوریه اقدام به تخریب پل چوبی کردند که به باب المغاربه منتهی می شود و این امر اعتراضات گسترده ای را در سرزمینهای فلسطین و کشورهای اسلامی به دنبال داشت. اسرائیلی ها مدعی شده اند که حفاری به مکان مقدس مسجد الاقصی و حرم شریف صدمه نمی زند اما فلسطینیها و مسلمانان اظهار می دارند کار حفاری رژیم صهیونیستی بخشی از طرحهای اسرائیل برای لرزاندن پایه های مسجد الاقصی است.

آیسیسکو، ترکیه و یونسکو در این میان اعلام کردند هیئتهایی از باستان شناسان خود را برای بررسی حفاریهای اسرائیل به منطقه اعزام خواهند کرد. یونسکو شهر قدیمی قدس را در فهرست میراث جهانی قرار داده است.

زکور به عنوان عضو شورای حمایت از مقدسات اسلامی الاقصی طی نامه ای به نخست وزیر رژیم صهیونیستی از وی خواست حفاریها را بی درنگ متوقف کند، چرا که دو نمازخانه و محرابی که اخیراً کشف آن اعلام شده متعلق به سازمان وقف اسلامی هستند.

وی هشدار داد تخریب این اکتشافات تاریخی به تنشهای خونین و ناآرامی در منطقه منتهی خواهد شد.

هفته گذشته، یوال براش باستان شناس اسرائیلی کشف نمازخانه اسلامی در قسمت زیرین باب المغاربه را که از سه سال پیش تاکنون مخفی مانده بود، فاش کرد.

در سال 2004 پلی که به باب المغاربه منتهی می شد به علت طوفان تخریب شد و نمازخانه با محرابی رو به جنوب کشف شد که صهیونیستها کشف آن را مخفی نگاه داشتند، بسیاری از تحلیلگران اظهار داشتند که تأخیر در اعلام خبر کشف این نمازخانه از سوی اسرائیلیها عدم صداقت آنها را نشان می دهد.