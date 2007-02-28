با سلاح اراده و وفاق به جنگ فشارهای آمریکایی ـ صهیونیستی می رویم / بازسازی ساختار ساف از اهداف مهم حماس است

" احمد بحر" در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : امضای توافقنامه میان حماس و فتح در شهر مکه مکرمه یک پیروزی قابل توجه برای ملت فلسطین به شمار می رود.

وی که به علت بازداشت "عزیز الدویک" رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین به دست نظامیان رژیم صهیونیستی، هدایت این مجلس را برعهده گرفته است،افزود: استعفای آقای اسماعیل هنیه ومامور شدن مجددش از سوی محمود عباس(ابومازن) برای تشکیل کابینه به خودی خود نمایانگر میزان وفاقی است که بعد از این توافقنامه در میان گروه های فلسطینی به وجود آمده است واکنون روزهای اولیه مذاکرات ورایزنی ها برای تشکیل این کابینه را می گذرانیم.

دکتر بحر در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره نیازهای این دولت برای موفقیت دولت جدید هنیه گفت : اراده وخواست فلسطینیان برای تشکیل این دولت اولین پیش نیاز برای آن محسوب می شود؛ باید اهداف ونیت ها همگی صادقانه و در این راستا قرار گیرند که گرچه تمام گروه های فلسطینی باید از آن برخوردار باشند، اما این مسئله برای جنبش حماس و فتح از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.

وی افزود : پایبندی به توافقنامه مکه هم دیگر شرط تحقق موفقیت برای این دولت است.

نائب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین درباره نحوه برخورد مجلس و به تبع آن دولت فلسطین با فشارهای آمریکا ونیز احتمال بازگشت وضعیت وشرایط فلسطینی به شرایط یک سال گذشته وادامه محاصره اقتصادی شدید ملت فلسطین گفت : مواضع آمریکا مواضع تازه ای نیست؛ این موضع هم در راستای مواضع پیشین ومعمولی دولت آمریکا در قبال ملت فلسطین محسوب می شود که همواره خود را در کنار رژیم صهیونیستی می بیند وچشم خود را بر تمام رنج ومشقتی که ملت فلسطین طی چند دهه گذشته متحمل شده، می بندد؛ پس این مسئله برای ما تازگی ندارد.

وی افزود: در ثانی باید بگویم که پیش از این سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)، اسرائیل را به رسمیت شناخت، اما شاهد بودیم که نه اسرائیل و نه آمریکا هیچ چیز به فلسطینی ها ندادند. از این رو تکرار می کنم که آمریکا با این موضع خود چیز تازه ای را نمایان نکرده است؛ نکته جدید این است که در یک اقدام بی سابقه در تاریخ ملت فلسطین، توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی با حضور طیف های مختلف فلسطینی صورت گرفت.

نائب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در ادامه به مهر گفت : با توجه به این داده ها، ما با سلاح وحدت، وفاق و اراده ملت فلسطین به رویارویی با این فشارها خواهیم پرداخت، زیرا این تنها راهبرد ما برای شکستن این محاصره می باشد.

وی افزود: آمریکا ورژیم صهیونیستی به همراه همفکرانشان زمانی که اراده ملت فلسطین از طریق صندوق های رای به منصه ظهور در آمده به آن احترام نگذاشته و به محاصره وتنبیه ملت فلسطین به دلیل این انتخاب خود اقدام کردند، اکنون هم که ملت فلسطین بر سر مسائل خاص با یکدیگر به توافق رسیده است؛ بازهم سودای تخریب آن را در سر می پروراند؛ توافقنامه ای که اکثر کشورهای عربی واسلامی از آن حمایت کرده وآن را مورد تایید قرار دادند.

بحر خاطر نشان کرد: جهان باید به این توافق احترام بگذارد، زیرا در غیر این صورت باید مسئولیت تبعات آن را متحمل شود ، زیرا گرسنگی دادن به ملت فلسطین آن هم به این روشی که از 10 ماه پیش شاهد آن هستیم؛ سبب بروز بازتاب هایی می شود که آنها باید آن را بپذیرند.

این عضو برجسته حماس درباره نحوه ومیزان تاثیر گذاری ورود حماس به ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) هم به مهر گفت : این مسئله از زمان نشست قاهره در مارس 2005 به شکل جدی مطرح شد ودر این رابطه توافقاتی نیز صورت گرفت و قرار شد در جهت نوسازی ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین طیف های مختلفی از خارج از آن وارد آن شوند وتمام گروه های فلسطینی بعد از بازسازی سازمان در آن عضویت یابند که البته روی سخن با حماس وجهاد اسلامی بود که هنوز به عضویت ساف در نیامده اند.

احمد بحر درباره اصلاحاتی که از دیدگاه حماس باید در ساختار ساف به وجود آید، به مهر گفت : یکی از مهمترین اصلاحات گسترش چارچوب این سازمان به نحوی که بتواند تمام گروه های فلسطین از جمله با آن همه محبوبیت را در برگیرد؛ مسئله بعدی مسئله حذف برخی از بنود مهم منشور این سازمان است؛ به طور مثال وشاید مهمترین آن حذف بند "هدف این سازمان، آزادی فلسطین و تاکید بر اینکه مبارزه تنها راه دستیابی به حقوق ملت فلسطین است " که در زمان سفر بیل کلینتون به غزه انجام گرفت و ما خواهان بازگردانده شدن این بند حداقل با ادبیاتی جدید در راستای منافع ملت فلسطین هستیم.

وی افزود : سومین مسئله این است که سازمان آزادیبخش فلسطین اکنون موسسات مختلفی را در اختیار دارد؛ سازمان های زیر مجموعه ای همچون مجلس ملی فلسطین وکمیته اجرایی که به طور ساکن یا مبهم به فعالیت می پردازند. مثلا هشت نفر از اعضای کمیته اجرایی ساف ظرف مدت گذشته فوت کرده اند وجانشین آن به شکل انتصابی وارد این کمیته شدند.

بحر خاطر نشان کرد: درباره مجلس ملی فلسطین هم باید بگویم ما هم نمی دانیم که تعداد اعضای آن چند نفر است برخی می گویند 400 برخی دیگر تعداد آن را 500 وگروه دیگری شمار اعضای این مجلس را یک هزار نفر اعلام می کنند. پس بازسازی ساختار سازمان آزادیبخش فلسطین یکی از اهداف حماس در ورود به ساختار این سازمان خواهد بود.