حزب الله لبنان درباره عواقب ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر " شیخ نعیم قاسم" درگفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس تصریح کرد: در صورت حمله آمریکا، حزب الله مشارکتی نخواهد داشت، اما وی همچنین این احتمال را مطرح کرد که ممکن است اسرائیل به لبنان به عنوان بخشی از چنین حمله ای حمله کند که درچنین صورتی حزب الله " قاطعانه" به آن پاسخ خواهد داد.

وی گفت : رزمندگان حزب الله در حال تهیه طرح هایی در صورتی هستند که اسرائیل همچون تابستان گذشته بار دیگر به لبنان حمله کند.

شیخ نعیم قاسم افزود:" ما تجربه جنگ را مورد ارزیابی قرار داده ایم و درسهایی را از آن آموخته ایم و در حال برداشتن گامهایی برای هماهنگ کردن آنها با واقعیتهای جدید هستیم."

وی خاطر نشان کرد:" ما در حال ایجاد این اطمینان هستیم که دشمن در آینده در تاریکی خواهد بود؛ این توان مقاومت و رمز موفقیت آن است."

معاون دبیر کل حزب الله در پاسخ به این سوال که در صورت حمله آمریکا، آیا حزب وی با حمله به اسرائیل آن را تلافی خواهد کرد ،گفت : ایران توانایی دفاع از خود را دارد، زیرا دارای ابزار، مردم استوار و رهبری عاقل است."

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت:" اگر اسرائیل به لبنان حمله کند؛ ما قاطعانه به آن پاسخ خواهیم داد و از خود دفاع خواهیم کرد."

این در حالی است که " پیترپیس" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا شب گذشته قاطعانه اعلام کرد که کشورش در صدد دست زدن به حمله علیه ایران نیست.