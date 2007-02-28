  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۲

/ توسط دانشمندان آمریکایی صورت گرفت /

ابداع روشی تازه برای ترغیب سلولهای بنیادی بالغ به رشد و بقا

ابداع روشی تازه برای ترغیب سلولهای بنیادی بالغ به رشد و بقا

دانشمندان آمریکایی با ابداع روش جدیدی سلولهای بنیادی بالغ را به بقا و رشد ترغیب ساختند که این دستاورد در راستای دستیابی به راهکارهای درمانی با استفاده از این سلولها یک گام به جلو محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلول های بنیادی بالغ شامل سلول های پیشرویی هستند که به انواع ویژه سلول ها قابلیت تبدیل شدن را دارند.

یک تیم از دانشمندان دانشگاه ام آی تی با انجام تحقیقی ثابت کردند: سلول های بنیادی بالغ زمانی که در شرایط فیزیکی درست قرار گیرند، فاکتورهای رشد ویژه آنها برای زنده ماندن تلاش می کنند و زمینه تکثیر سلول های بنیادی mesenchymal مغز استخوان در خارج از بدن مهیا می شود.

محققان امیدوارند: در آینده سلول های بنیادی گرفته شده از یک بیمار به قسمت آسیب دیده بدن پیوند زده شود و بدن را به رشد بافت های سالم و جدید  ترغیب سازد. یافته های این تحقیق در نشریه آن لاین "سلول های بنیادی" منتشر شده است.

کد مطلب 454727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها