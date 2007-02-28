ابداع روشی تازه برای ترغیب سلولهای بنیادی بالغ به رشد و بقا

به گزارش خبرگزاری مهر، سلول های بنیادی بالغ شامل سلول های پیشرویی هستند که به انواع ویژه سلول ها قابلیت تبدیل شدن را دارند.

یک تیم از دانشمندان دانشگاه ام آی تی با انجام تحقیقی ثابت کردند: سلول های بنیادی بالغ زمانی که در شرایط فیزیکی درست قرار گیرند، فاکتورهای رشد ویژه آنها برای زنده ماندن تلاش می کنند و زمینه تکثیر سلول های بنیادی mesenchymal مغز استخوان در خارج از بدن مهیا می شود.

محققان امیدوارند: در آینده سلول های بنیادی گرفته شده از یک بیمار به قسمت آسیب دیده بدن پیوند زده شود و بدن را به رشد بافت های سالم و جدید ترغیب سازد. یافته های این تحقیق در نشریه آن لاین "سلول های بنیادی" منتشر شده است.