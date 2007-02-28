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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۹

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد:

استقلال دفتر استعداد درخشان از مرکز EDC وزارت بهداشت / تشکیل هسته های استعداد درخشان در دانشگاهها

استقلال دفتر استعداد درخشان از مرکز EDC وزارت بهداشت / تشکیل هسته های استعداد درخشان در دانشگاهها

شورای هدایت استعداد درخشان در وزارت بهداشت واقع است که فعالیتهای دفتر استعداد درخشان را هماهنگ می کند. امیدواریم با بازنگری در تشکیلات جدید وزارت بهداشت، جایگاهی نیز برای دفتر استعداد درخشان در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جایگاه اصلی رسیدگی به امور استعداد درخشان دانشجویان نخبه در دانشگاه ها است زیرا دانشگاه ها به راحتی می توانند با دسترسی سریعتر به پرونده های دانشجویان به مشکلات آنها رسیدگی کنند.

دکتر رضا لباف قاسمی یادآور شد: ارتقاء دفتر استعداد درخشان و استقلال آن از مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) فعالیت های آن را نیز توسعه می بخشد هر چند که هم اکنون نیز این دفتر تمامی فعالیت های مربوط به امور دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی کشور را ساماندهی می کند.

وی خاطرنشان کرد: استقلال دفتر استعداد درخشان در برنامه بازنگری چارت تشکیلاتی وزارت بهداشت پیشنهاد شده است و امیدواریم این دفتر بتواند جایگاه واقعی خود را بدست بیاورد.

رضا لباف قاسمی گفت : دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تشکیل هسته های دانشجویی مختلف توانسته اند دانشجویان استعداد درخشان آن دانشگاه ها را به صورت نظام مند دسته بندی کنند.

وی با اشاره به پیشنهاداتی که برای ارائه تسهیلاتی برای دانشجویان استعداد درخشان برای شرکت در آزمون دستیاری در نظر گرفته شده، گفت: موضوع ارائه تسهیلات به دانشجویان استعداد درخشان برای شرکت در آزمون دستیاری تنها در حد پیشنهاد است و هنوز به تصویب نهایی شورای آموزش پزشکی و تخصصی نرسیده است.

کد مطلب 454728

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