یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دانشمندان یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف کرده اند.

این شی آسمانی جدید کهHippocamp نام دارد دور نپتون مدار می زند و کوچکترین قمر این سیاره است. Hippocamp رفتار عجیبی دارد.

جالب آنکه در تصاویر نپتون، این قمر نیز وجود دارد. اما پیش از این توانایی های فنی ستاره شناسان برای رصد آن کافی نبوده است.

هنگامیکه فضاپیمای Voyager ۲ در سال ۱۹۸۹ میلادی از کنار نپتون گذشت، ۶قمر را رصد کرد که دور سیاره مدار می زدند. هریک از آنها بسیار کوچک و جوانتر از نپتون بودند و احتمالا پس از تشکیل تایتان به وجود آمده بودند.

اما تحقیقات جدید نشان می دهد یک قمر کوچک دیگر نیز دور سیاره مدار می زند. به این ترتیب درکل ۱۴ قمر دور نپتون مدار می زنند.

محققان با استفاده از فناوری جدید پردازش عکس و تصاویر تلسکوپ فضایی هابل، این قمر جدید را کشف کرده اند.

به هرحال این قمر نزدیکProteus مدار می زند که دوردست ترین قمر نپتون است.

اکتشاف Hippocamp همراه تحقیق جدید در نشریه Nature منتشر شده است.