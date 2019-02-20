  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۸

با استفاده از تصاویر هابل؛

یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف شد

یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف شد

محققان با استفاده از فناوری های جدید و تصاویر تلسکوپ فضایی هابل یک قمر جدید کشف کرده اند که دور نپتون مدار می زند. به این ترتیب ۱۴ قمر دور سیاره نپتون مدار می زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دانشمندان یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف کرده اند.

این شی آسمانی جدید کهHippocamp نام دارد دور نپتون مدار می زند و کوچکترین قمر این سیاره است. Hippocamp رفتار عجیبی دارد.

جالب آنکه در تصاویر نپتون، این قمر نیز وجود دارد. اما پیش از این توانایی های فنی ستاره شناسان برای رصد آن کافی نبوده است.

هنگامیکه فضاپیمای Voyager ۲ در سال ۱۹۸۹ میلادی از کنار نپتون گذشت، ۶قمر را رصد کرد که دور سیاره مدار می زدند. هریک از آنها بسیار کوچک و جوانتر از نپتون بودند و احتمالا پس از تشکیل تایتان به وجود آمده بودند.

اما تحقیقات جدید نشان می دهد یک قمر کوچک دیگر نیز دور سیاره مدار می زند. به این ترتیب درکل ۱۴ قمر دور نپتون مدار می زنند.

 محققان با استفاده از فناوری جدید پردازش عکس و تصاویر تلسکوپ فضایی هابل، این قمر جدید را کشف کرده اند.

به هرحال این قمر نزدیکProteus مدار می زند که دوردست ترین قمر نپتون است.

اکتشاف Hippocamp  همراه تحقیق جدید در نشریه Nature  منتشر شده است.

کد مطلب 4547286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها