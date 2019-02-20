تعطیلی ۳ ماهه خط آبرسانی غدیر/انتقاد جدی به دولت داریم

حجت الاسلام مجید ناصری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری و تصویب سه برنامه برای شادگان و قول اجرایی شدن این برنامه ها اظهار کرد: نخستین برنامه اتصال شادگان به خط آبرسانی غدیر بود که به طور تقریبی حدود سه سال است که متصل شده و کیفیت آب بهتر شد.

وی افزود: البته در حال حاضر خط غدیر به رغم اعلام افتتاحT آن هم با حضور وزیر نیرو ، حدود سه ماه است که به دلیل ریزش کانال ام الدبس، تعطیل و هنوز تعمیر نشده است و به طور عملی برداشت آب از رودخانه کارون انجام می شود.

حجت الاسلام ناصری نژاد اظهار کرد: به دلیل بارش‌های خوب امسال و بالا آمدن سطح دبی رودخانه کارون مردم این مشکل را احساس نکرده اند، اما مشکل همچنان باقیست.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این باره انتقاد جدی به دولت و کسانی که آن را افتتاح کردند، داریم تصریح کرد: اگر چه طرح غدیر اکنون تعطیل است اما موضوع اتصال شادگان به خط انتقال آب غدیر انجام شد و از این بابت مشکلی نداریم.

وی ساخت تصفیه خانه بزرگ آب شادگان را از دیگر اقدامات پیگیری شده عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کار تصفیه آب در شادگان به صورت متمرکز و مدرن صورت نمی پذیرد و حتی فیلتر تحت فشار موجود به طور گاه به گاه تجدید نمی شود و همین امر سبب شده تا کار تصفیه آب به درستی انجام نشود ضمن آنکه کیفیت آب را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: پروژه ساخت تصفیه خانه بزرگ آب شادگان در سال ۱۳۸۷ آغاز شد اما این پروژه با۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی نیمه کاره باقی ماند و تکمیل نشد، در طی دو تا سه سال اخیر فشارهای زیادی را بر متولیان امر ساخت این تصفیه خانه برای انجام و اتمام آن وارد کردیم و اکنون تحرکی ایجاد شده و تا دو تا سه ماه آینده به منظور حل مشکل تصفیه آب شادگان وارد مدار می شود.

وی اظهار کرد: اجرای خط انتقال آب از دارخوین به شادگان و تعریض خط ۴۱ اینج قدیمی از دیگر برنامه های پیگیری شده و در دست اقدامی است که تا اخر امسال به اتمام می رسد.