بالغ بر ۱۴ هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای سالمندی استان زنجان به جمعیت سالمندی تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان زنجان ۱۴ هزار و ۴۳۷سالمند شهری و روستایی تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی اظهار کرد: در استان زنجان باید با توجه به نیاز سالمندان خدمات لازم به آنها ارائه و برای توانمندسازی این جامعه هدف، اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: توانمندسازی سالمندان آرامش روح و روان و نشاط سالمندان را به دنبال دارد که در این زمینه بهزیستی استان برای توانمندسازی سالمندان اقدامات خوبی انجام داده است.

صفری بابیان اینکه کمیته امداد بیش از ۲۳ هزار خانوار را تحت پوشش دارد، تاکید کرد: رویکرد کمیته امداد انسان‌پروری است و به توانمندسازی افراد بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادهای آنها است.

وی افزود: کمیته امداد در راستای توانمند کردن مددجویان حمایت لازم را از این گروه دارد، در سال بیش از ۱۰ درصد از جامعه هدف تحت پوشش، از چرخه حمایتی خارج‌شده و خودکفا می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: نوع نیاز سالمندان متفاوت است و باید ارگان‌های ذی‌ربط با توجه به نیاز هر سالمند خدمات خود را تنظیم و برنامه ریزی کنند.