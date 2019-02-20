مدیر کل کانون پرورش فکری فارس با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر ، گفت: اولین گذر کودکانه، چهارشنبه اول اسفند ماه از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۷ شب اجرا می‌شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با اجرای فعالیت‌های مختلفینظیرنقاشیرویپارچه، قصه‌گویی، نمایش‌عروسکی، شادپیمایی عروسک‌ها و اجرای مسابقه در این برنامه حضور دارد.

به گفته زهرا افتخاری، شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در مرکز توجه قرار داده و تلاشی در راستای توسعه، مناسب‌سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان است تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.