  1. استانها
  2. فارس
۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۰

شیراز شهر دوستدار کودک می‌شود

شیراز شهر دوستدار کودک می‌شود

شیراز- اولین گذر کودکانه در پیاده راه وکیل شیراز برگزار می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری فارس با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: اولین گذر کودکانه، چهارشنبه اول اسفند ماه از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۷ شب اجرا می‌شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با اجرای فعالیت‌های مختلفینظیرنقاشیرویپارچه، قصه‌گویی، نمایش‌عروسکی، شادپیمایی عروسک‌ها و اجرای مسابقه در این برنامه حضور دارد.

به گفته زهرا افتخاری، شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در مرکز توجه قرار داده و تلاشی در راستای توسعه، مناسب‌سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان است تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.

کد مطلب 4547340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها