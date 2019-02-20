حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیانگر نقشه های آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جعفر الحسینی» سخنگوی نظامی گردانهای حزب الله عراق تاکید کرد: حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیانگر نقشه های این کشور در سطح منطقه است که ما در جریان آن قرار داشته و به زودی آنها را اعلام خواهیم کرد.

الحسینی تاکید کرد: ما اقدامات نظامیان آمریکایی در مناطق مرزی با سوریه را زیر نظر داریم.

وی در ادامه افزود: گردانهای حزب الله عراق برای نابود کردن تعدادی از تروریستها برخی مواضع نظامیان آمریکایی در خاک سوریه را هدف قرار دادند.

الحسینی تاکید کرد: نظامیان آمریکایی طی روزهای آینده برای عملیات نظامی در مرزهای مشترک عراق و سوریه وارد عمل خواهند شد.