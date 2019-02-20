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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۵

سخنگوی گردانهای حزب الله عراق:

حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیانگر نقشه های آنها است

حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیانگر نقشه های آنها است

سخنگوی نظامی گردانهای حزب الله عراق تاکید کرد که حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیانگر نقشه های این کشور در سطح منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «جعفر الحسینی» سخنگوی نظامی گردانهای حزب الله عراق تاکید کرد: حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیانگر نقشه های این کشور در سطح منطقه است که ما در جریان آن قرار داشته و به زودی آنها را اعلام خواهیم کرد.

الحسینی تاکید کرد: ما اقدامات نظامیان آمریکایی در مناطق مرزی با سوریه را زیر نظر داریم.

وی در ادامه افزود: گردانهای حزب الله عراق برای نابود کردن تعدادی از تروریستها برخی مواضع نظامیان آمریکایی در خاک سوریه را هدف قرار دادند.

الحسینی تاکید کرد: نظامیان آمریکایی طی روزهای آینده برای عملیات نظامی در مرزهای مشترک عراق و سوریه وارد عمل خواهند شد.

کد مطلب 4547350

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