فعالیت های فرهنگی و مذهبی در بین عشایر گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی در نشست با مدیر کل امور عشایر استان با شاره به فعالیت های فرهنگی و مذهبی در مناطق عشایری، گفت: جمعیت ۱۲۶ هزار نفری عشایر استان چهار محال و بختیاری به دلایل مختلف از بسیاری از امکانات و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری فرهنگی و مذهبی محرم است ولی تلاش اداره کل تبلیغات اسلامی در طول سال این بوده که در مناسبت های مختلف اعزام مبلغ و مبلغه به این مناطق را داشته باشد.

حجت‌الاسلام مرتضوی افزود: تعامل و هم افزایی دو اداره کل امور عشایر و تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری نقش مهمی در پیشبرد اهداف مد نظر نقش خواهد داشت و برنامه هایی همچون آموزش های مختلف قرآن، برنامه های فرهنگی آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی سبک زندگی اسلامی و آموزش احکام اسلامی به شکل گسترده تر و مؤثر تر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: نبود امکاناتی همچون مکان مشخص، برق، وسایل کمک آموزشی و دیگر ملزومات به موفق بودن طرح ها در مناطق عشایری کمک شایانی می‌کند و امید است با تعامل اداره کل امور عشایر بتوانیم امکانات اولیه را در اختیار مبلغان اعزامی قرار دهیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه همکاری بیشتر نیازمند منعقد کردن تفاهم نامه همکاری است، بیان کرد: انجام کار های فرهنگی و مذهبی هم زمان بر است و هم نیازمند اعتبار، که اگر ما تعامل و همکاری دیگر ادارات و دستگاه های اجرائی را داشته باشیم، با توان و دلگرمی بیشتری می توانیم به فعالیت های خودمان که اکنون هم در حال اجراست مشغول شویم.