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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۴

سرپرست فرمانداری رودسر:

پیشرفت ۶۷ درصدی سد پلرود رودسر/ ۳۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است

پیشرفت ۶۷ درصدی سد پلرود رودسر/ ۳۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است

رشت- سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصدی سد پلرود در این شهرستان، گفت: این سد برای تکمیل به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وارسته شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی خبری شبکه باران با اشاره به ساخت سد پلرود در شهرستان رودسر، اظهارکرد: این سد به عنوان دومین سد بزرگ استان گیلان در حال حاضر از پیشرفت ۶۷ درصدی برخوردار است.

وارسته با بیان اینکه سد پلرود آب ۲۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان و همچنین آب آشامیدنی ۷ شهر شرق این استان را تأمین می کند، افزود: تاکنون حدود ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساخت این سد هزینه شده که برای تکمیل آن به ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به سیل‌های اخیر در برخی از مناطق این شهرستان و آسیب به منازل مسکونی، گفت: برای نخستین بار در کشور برای انتقال خانواده‌های ساکن در حریم رودخانه‌های کمک‌های بلا عوض پرداخت می شود.

وارسته با بیان اینکه تاکنون ۴۵ خانوار ساکن حریم رودخانه در شهرستان رودسر شناسایی شده‌اند، ادامه داد: برای انتقال این خانوارها دولت ۱۰ میلیون تومان برای خرید زمین و ۱۰ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض برای ساخت منزل می کند. همچنین به خانوارهای روستایی ۳۵ میلیون تومان و به خانوارهای شهری ۵۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره هم پرداخت می‌شود.

سرپرست فرمانداری رودسر با اشاره به ابلاغ جابجایی و تخصیص وام به خانوارهای در معرض خطر سیل از یک ماه گذشته، تصریح‌کرد: استقبال از این طرح با توجه به علت دلبستگی به محل زندگی مشکل بوده همچنین در تهیه زمین نیز با مشکلاتی روبه رو هستیم.

کد مطلب 4547368

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