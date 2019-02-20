به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۶ فردا پنجشنبه برگزار می شود. در اصفهان تیم های گیتی پسند و حفاری اهواز به مصاف هم خواهند رفت. بازی رفت دو تیم به خاطر اتفاقاتی که تماشاگران حفاری در اهواز رقم زدند، جنجالی شد. در آن مسابقه که از پخش مستقیم آن ممانعت به عمل آمد، گیتی پسند با نتیجه ۲ به ۳ شکست خورد و حالا امیدوار است در بازی برگشت با جبران آن باخت، راهی فینال شود.

این بازی در حالی برگزار خواهد شد که نگرانی ها از تکرار بازی رفت اینبار در اصفهان پابرجاست بخصوص اینکه گیتی پسند هم اقدام جدی برای پخش زنده مسابقه انجام نداده است.

گیتی پسند در شرایطی پا به این بازی می گذارد که مهدی جاوید بازیکن این تیم ۳۳ گل به ثمر رسانده و در حال حاضر آقای گل لیگ است.

در دیگر بازی این هفته، مس سونگون در تبریز میزبان سوهان محمدسیما قم است. بازی دو تیم هفته گذشته با نتیجه ۴ بر ۳ به سود مس در قم خاتمه یافت. مسی ها که مدافع عنوان قهرمانی محسوب می شوند، روی کاغذ کار راحت تری نسبت به گیتی پسند در پیش دارند و با حداقل نتیجه هم می توانند خود را در فینال ببینند.

مسابقات فینال طبق برنامه قرار است هفته آینده برگزار شود اما به خاطر تداخل برنامه فینال رفت و برگشت با مسابقات لیگ برتر فوتبال ممکن است سازمان لیگ فوتسال برنامه دیدارهای نهایی را تغییر بدهد.