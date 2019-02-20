مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ارشد ۹۸ امشب پایان می یابد

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور مساعدت به آن دسته از داوطلبانی که در موعد مقرر (۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷) موفق به ثبت‌نام در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور نشدند، مهلت ثبت نام در روزهای ۲۸ بهمن تا اول اسفند در نظر گرفته شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: پیش از این در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷ تعداد ۴۵۷ هزار و ۷۳۳ نفر در کنکور ارشد ۹۸ ثبت نام کرده بودند.

وی گفت: تاکنون ۷۸ هزار و ۴۲۷ نفر در فرصت مجدد ثبت نام در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان از روز یکشنبه ۲۸ بهمن تا روز چهارشنبه اول اسفند روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است و افرادی که مایل به ویرایش باشند می توانند در این فرصت اطلاعات خود را ویرایش کنند.

وی گفت: آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه ۹۸ در ۶ گروه و ۱۳۱ کدرشته امتحانی برگزار می شود.