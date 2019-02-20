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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۲

ثبت نام ۷۸ هزار نفر؛

مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ارشد ۹۸ امشب پایان می یابد

مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ارشد ۹۸ امشب پایان می یابد

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش اطلاعات در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ۹۸ امشب چهارشنبه اول اسفند ۹۷ پایان می پذیرد.

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور مساعدت به آن دسته از داوطلبانی که در موعد مقرر (۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷) موفق به ثبت‌نام در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور نشدند، مهلت ثبت نام در روزهای ۲۸ بهمن تا اول اسفند در نظر گرفته شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: پیش از این در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷ تعداد ۴۵۷ هزار و ۷۳۳ نفر در کنکور ارشد ۹۸ ثبت نام کرده بودند.

وی گفت: تاکنون ۷۸ هزار و ۴۲۷ نفر در فرصت مجدد ثبت نام در آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ ثبت نام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان از روز یکشنبه ۲۸ بهمن تا روز چهارشنبه اول اسفند روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org  قرار گرفته است و افرادی که مایل به ویرایش باشند می توانند در این فرصت اطلاعات خود را ویرایش کنند.

وی گفت: آزمون‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه ۹۸ در ۶ گروه و ۱۳۱ کدرشته امتحانی برگزار می شود.

کد مطلب 4547386

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