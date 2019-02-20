ارسال تجهیزات نظامی گسترده به جنوب لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرماندهی کل نیروهای مسلح لیبی اعلام کرد که تجهیزات نظامی گسترده ای به محور جنوبی این کشور ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، خالد العبیدی، مدیر دفتر اطلاع رسانی فرماندهی کل نیروهای مسلح لیبی ضمن اعلام این مطلب، گفته است: این تسلیحات از شهر بنغازی به محور جنوبی ارسال شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیروهای لیبیایی از آمادگی کامل برای پاکسازی محور جنوبی برخوردار هستند.

گفتنی است که لیبی از زمان سرنگونی معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور شاهد درگیری های داخلی است.