یک مقام بلندپایه آمریکایی از سیاستهای روسیه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مایکل مک کونل در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا گفت : سیاستهای کرملین با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ضد دموکراتیک و سرسخت تر شده است .



وی افزود : "جرات و جسارت روسیه همچنان به تزریق عناصر رقابت و خصومت با معاملات آمریکا و روسیه به ویژه تقابلات ما در شوروی سابق ادامه دارد" .



این دریاداربازنشسته آمریکایی گفت : "ما توانایی خود را برای همکاری با روسیه در مسائلی که دامنه آن از مبارزه با تروریسم و عدم گسترش تا انرژی و ارتقاء دموکراسی در خاورمیانه است ، تعدیل می کنیم ".



مک کونل در ادامه اظهارات خود که صریح ترین نگرانی آمریکا درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است،افزود : مسکو با ذخایر نفت و گاز خود و افزایش بهای انرژی در حال نمایش تقویت قدرت خود است .



وی همچنین خاطرنشان کرد:"موفقیتهای سیاسی قابل ملاحظه و اقتصادی فراوان در داخل و خارج سبب تقویت اعتماد روسیه ،توانایی افزایش بودجه دفاعی وتشویق کرملین برای پیگیری اهداف سیاست خارجی خود شده است که همیشه سازگار با اهداف نهادهای غربی نیست".



مک کونل همچنین خاطرنشان کرد : موضع روسیه در رویکردش برای انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2008 روسیه سخت شده است .



تنش در روابط مسکو و واشنگتن ازآنجا به اوج خود رسید که ولادیمیرپوتین رئیس جمهوری روسیه اوایل ماه جاری در کنفرانس امنیتی مونیخ از سیاستهای آمریکا در جهان انتقاد کرد .

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