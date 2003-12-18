نيمه نخست بازي پگاه و پرسپوليس بدون گل خاتمه يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" در نيمه نخست اين بازي كه از ساعت 14 امروز در ورزشگاه شهيد عضدي رشت آغاز شده است ، دو تيم بازي پاياپايي را از خود به نمايش گذاشتند و چندين فرصت مناسب را هم از دست دادند كه در اين ميان سهم تيم پگاه كمي بيشتر از تيم حريف بود به طوري كه حتي ضربه پنالتي اين تيم را كه توسط سيروس دين محمدي نواخته شد ، ساشا ايليچ دروازبان مقدونيه اي پرسپوليس با واكنشي سريع مهار كرد و در عين حال پزمان نوري و راميز محمداوف براي پگاه و جواد كاظميان ، كريم باقري و علي دائي نيز براي سرخ پوشان پرسپوليس موقعيت هاي مناسبي را هدر دادند . در نيمه نخست يونس باهنر از پرسپوليس تنها بازيكني بود كه از هدايت ممبيني داور اين بازي كارت زرد دريافت كرد .

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