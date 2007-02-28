آزمون کارشناسی ارشد 86 صبح امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد 86 در 129 کد رشته محل صبح امروز آغاز شد. در این آزمون برای 134 رشته امتحانی پذیرش دانشجو صورت می گیرد که 129 رشته به طور متمرکز توسط سازمان سنجش و 5 کد رشته دیگر نیز با هماهنگی سازمان توسط ارگان های ذیربط انجام می شود.

129 کد رشته امتحانی، 458 هزار و 801 داوطلب متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون شدند که از این تعداد 236هزار و 773 نفر زن و 249 هزار و 28 نفر مرد هستند.

از تعداد کل ثبت نام کنندگان در آزمون، 45 هزار و 536 نفر علاوه بر انتخاب رشته امتحانی اول، متقاضی شرکت در رشته دوم نیز می باشند که از این تعداد 17 هزار و 613 نفر زن و 27 هزار و 923 نفر مرد هستند.

آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 در 129 کد رشته محل صبح و بعد از ظهر امروز، صبح و بعد از ظهر پنج شنبه 10، صبح و بعد از ظهر جمعه 11 و صبح شنبه 12 اسفند ماه به طور همزمان در 38 شهرستان برگزار می شود.