به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نگارخانه شیرین اعلام کرد هنرمندان حاضر در این نمایشگاه شاگردان تارا بهبهانی هستند و عبارتند از مینا و ثریا توکلیان، کتایون گلستانی، سوگل جابر انصاری، هلیا آقابابازاده، روژین آیتی، رایکا سبحانی، علی صنیعی، نیکی و کیمیا استواری، کیمیا واسطی زاده، رها خراسانی، وندا حاجی زاده، آوا موسوی، سوگند فاطمی صدر، لیلی پورشاهی و شادناز میثمی.



تارا بهبهانی مکتب آموخته کلاس های پدر خود استاد طاها بهبهانی است و هنرجویان وی در رده سنی هفت تا 14 سال در نمایشگاه شرکت کرده اند. این نمایشگاه از ساعت 16 تا 19 دایر است و در کنار آن یک کارگاه آموزشی هم دایر خواهد بود. مدارس برای بازدید دانش آموزان می توانند با هماهنگی قبلی در ساعات ویژه به خیابان ولی عصر (عج)، میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پلاک 120، نگارخانه شیرین مراجعه کنند. تلفن 22746758 و سایت www.shiringallery.com برای ارائه اطلاعات بیشتر در اختیار علاقمندان است.